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被逼問白敬亭、章若楠緋聞？ 導演瞿友寧答案「太曖昧」… 網友笑了

娛樂新聞組／即時報導
白敬亭、章若楠到底有沒有假戲真做，大家都在猜。(取材自微博)
白敬亭、章若楠到底有沒有假戲真做，大家都在猜。(取材自微博)

電視劇「難哄」雖然早已播畢，但男女主角白敬亭、章若楠「白楠CP」疑似假戲真做的話題，卻愈演愈烈，陸續被挖出「隔空穿情侶裝、曖昧發文」等證據，連白敬亭緋聞女友宋軼也被驚動，急忙「宣示主權」。近日，該劇導演瞿友寧在台灣舉辦「難哄」寫真簽書會，被問到兩人緋聞時，他的一番回答被網友吐槽根本是「此地無銀三百兩」。

簽書會問答環節開始前，瞿友寧先不打自招，「你們不要問我說白敬亭、章若楠到底有沒有在一起。」

此話立即引發全場尖叫，瞿友寧接著語帶曖昧表示，「這一題我不會回答，這一題我也不知道怎麼回答，這一題我要答了就完蛋了，就當作我們心中各自有一把尺，各有想像」。

根據這段話，有網友猜測，若白敬亭、章若楠沒有交往，瞿友寧大可直接否認，他卻選擇曖昧回答，「根本是此地無銀三百兩」。還有人說，「如果是真的，不如趁此機會直接官宣吧」。

簽書會上，瞿友寧還當場與章若楠視訊，瞿友寧並拿著寫有「假戲真做吧」的粉絲留言紙條給她看，章若楠當場大笑直呼，「這什麼，你在給我看什麼？」瞿友寧則一臉壞笑的說「沒有啦」。而章若楠的反應也讓不少粉絲看出端倪，認為就算兩人沒真正交往，也應該存在曖昧。

另外，有粉絲詢問瞿友寧是否打算拍「難哄」電影版，瞿友寧當下表示，若白敬亭、章若楠願意演他就拍，不願意他就不拍，直白回答讓現場觀眾拍手叫好。

據悉，章若楠和白敬亭雖然人沒到現場，但還是送上花籃致意。章若楠的留言並貼心寫道，「謝謝瞿導帶來這麼動人的作品」。

章若楠

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