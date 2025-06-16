林依晨懷孕身材宛如少女 好友下注生產日「押錯了」

張家慧。記者沈昱嘉／攝影

42歲女星林依晨 2天前喜迎二寶，經紀人證實喜訊，透露「依晨順利生產母子均安，小男娃3060克，謝謝大家關心」，過去曾是同門的好友張家慧今(16日)出席大愛戲「假日到山裏來看你」活動，提到已傳訊恭喜二寶媽，稱前陣子已和林依晨碰過面，讚對方挺著將臨盆的大肚，四肢依然纖細，身材宛如少女。

林依晨因兩胎都是自然產，生產前還和身邊的朋友們大玩預測生產日遊戲，張家慧透露細節，表示兩人有一共通群組，類似「媽媽群組」，前陣子好友們聚餐，林依晨也挺著大肚出席，當時張家慧已提前向對方恭喜，大夥則預測林依晨生產時間，每人下注100元，押金就是獎品，以猜的最接近的人為優先，結果寶寶在上周五(13日)誕生，張張家慧笑：「可惜我沒猜對！我猜18號。」

目前林依晨在月子中心休養，張家慧也說第一時間知道順利產子喜訊後，也已傳訊息恭喜好友，不會特意在對方休養時去月子中心探望，「因為我自己也是媽媽，會覺得這時候就該讓媽媽好好休息就好。」林依晨生男寶寶，張家慧也育有一個快10歲的兒子，但她沒以「前輩」之姿給對方經驗，只說：「她應該可以啦！她是很全能的媽媽，不擔心。」