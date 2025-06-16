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陳奕迅休克受傷…7年驚人內幕全曝光

記者林士傑／即時報導
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陳奕迅宣布推出巡演紀錄片。圖／廿一克有限公司提供
陳奕迅宣布推出巡演紀錄片。圖／廿一克有限公司提供

陳奕迅（Eason）的「FEAR and DREAMS」世界巡演即將邁入第170場，昨晚在大陸海口開唱，提到這2年巡演發生很多幕後故事，特聘團隊記錄拍攝全程，所有心路歷程會在紀錄片中一覽無遺，他說：「影片記錄了很多喜怒哀樂，希望你們會喜歡。」

Eason透露演唱會概念於2018年萌芽，同步展開「FEAR and DREAMS：NOW is the only reality」紀錄片拍攝工作，不僅捕捉舞台上的他全力以赴，也真實拍下幕後鮮為人知的經歷與掙扎。他這7年來面對全球疫情、身體出現狀況、打網球中暑休克受傷等各種狀況，率領著團隊一一克服困難，「這也是給我自己的一個禮物，紀念這7年來的特別時刻」。

陳奕迅昨晚在海口預告小禮物會在巡演最終站澳門登場，「大家會看到我們經過編製的一個小小紀錄片，有一些常來的觀眾，可能會在當中找到自己」，時逢國際父親節，他則驚喜送給天下父親「天下無雙」一曲。

他這周唱完海口3場之後，「FEAR and DREAMS」世界巡演剩下北京、澳門兩站共12場，預計8日5日在澳門舉辦紀錄片首映分享會，他會現身跟觀眾們暢談巡演點滴，並邀請大家分享屬於自己的「FEAR and DREAMS」故事。

陳奕迅宣布推出巡演紀錄片。圖／廿一克有限公司提供
陳奕迅宣布推出巡演紀錄片。圖／廿一克有限公司提供
陳奕迅(中)的「FEAR and DREAMS」巡演將在8月落幕。圖／廿一克有限...
陳奕迅(中)的「FEAR and DREAMS」巡演將在8月落幕。圖／廿一克有限公司提供

澳門 疫情

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