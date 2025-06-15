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被反派賭徒角色嚇到… 李現一度推了「醬園弄」 因為「她」改變心意

娛樂新聞組／即時報導
李現飾演的反派角色「張寶福」是個市井流氓。(取材自微博)
李現飾演的反派角色「張寶福」是個市井流氓。(取材自微博)

第27屆上海國際電影節開幕式後，本屆開幕電影「醬園弄·懸案」舉行首映，章子怡、雷佳音、楊冪李現等主要演員親自到場。在首映禮上，導演陳可辛笑著爆料，「李現是第一個推掉這部戲的人」，相關話題迅速登上熱搜，引起網友熱議。

陳可辛執導的「醬園弄」，歷經七年籌備，演員包括章子怡、雷佳音、王傳君、楊冪、趙麗穎、李現等，可說陣容十分龐大。但李現最初接到張寶福這個反派賭徒角色邀約時，直接被劇本嚇到猶豫。

據悉，李現飾演的反派角色「張寶福」是市井流氓，表面熱心助人，實則陰險狡詐，兼具貪婪與窩囊的雙面性。這與他在「奪冠」、「親愛的，熱愛的」等作品中陽光、溫暖形象截然不同。

李現坦言初讀劇本時感到「害怕」，擔心自己難以駕馭角色的複雜性，甚至自嘲「說那話的時候導演可能都沒想到」。陳可辛也調侃李現，「他看完劇本第一反應是害怕，差點錯過這次合作」。

揚子晚報報導，讓李現最終接下角色的關鍵，竟是一場與章子怡的囚車對手戲。兩人在封閉車廂裡用同一首歌調動情緒時，李現突然感受到演員之間的奇妙共鳴，「那一刻沒有任何人打擾，純粹沈浸在角色里，這就是做演員的快樂」。

他並主動要求增加角色細節：賭徒得意時背頭鋥亮，落魄時滿臉血污，用層次分明的表演把貪婪自私的張寶福演活了。連陳可辛都驚嘆，「沒想到他能把反派演得這麼有壓迫感」。

為了演好這個角色，李現做了許多準備，包括造型上的突破，學習上海方言，以及與導演深入溝通，最終成功塑造了這個反派形象。

李現 章子怡 楊冪

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