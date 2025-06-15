黃曉明不認識「雁回時」辛雲來？ 陳都靈秒救援：我那劇男主角…

黃曉明(右)和辛雲來的合影獲得網友稱讚。(取材自微博)

大陸男星黃曉明 近日出席「微博 電影之夜」活動，見到男演員辛雲來在台上受訪，他一臉疑惑問旁人「這是誰」，但未獲得回應。此時，坐在前排的陳都靈聽見了，主動轉過身向黃曉明介紹「我那個劇的男主」，並提及兩人合作「雁回時」，神救援舉動獲網友稱讚。

從網上流出的畫面可見，黃曉明問到辛雲來身分時，眼神清澈中透著迷茫，顯然是真的不認識對方。這一幕被不少網友捕捉到，並在網上傳開，隨即引發廣泛討論。

有網友認為黃曉明在公眾場合提問他人身分有些不太尊重，讓辛雲來有些尷尬。但也有網友認為，黃曉明不認識辛雲來並不奇怪。在娛樂圈，尤其是一線明星，確實很難對每個新人演員都瞭如指掌。

據悉，其實男團出身的辛雲來在圈內打拚近十年，曾演過電視劇「與鳳行」、「半熟男女」，也曾在「暗戀·橘生淮南」電影版中擔任男主，但始終沒有大紅大紫，直到前不久的「雁回時」中傅雲夕一角，才讓他知名度大開。

黃曉明這次雖然有些糗，但他隨後很自然地在典禮現場與辛雲來合影，並發文說「現在認識了」，引來大批粉絲誇讚「兩個人都很帥」。辛雲來也配文「今晚很幸運」，黃曉明最後還不忘為後輩打氣，展現高情商。

此外，還有不少網友大讚陳都靈「人美心善」，認為她既化解尷尬又成功為「雁回時」引流，堪稱「內娛最佳售後」。

據悉，「雁回時」搜尋量在活動24小時內成長470%，辛雲來微博粉絲單日則新增8.2萬，其待播電影「獨一無二」也獲得額外關注。