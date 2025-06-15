我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小心養老金都花在修理 技師建議退休族別開的9款車

又大又美法案 恐致最窮10%家庭每年損失1600元

黃曉明不認識「雁回時」辛雲來？ 陳都靈秒救援：我那劇男主角…

娛樂新聞組／即時報導
黃曉明(右)和辛雲來的合影獲得網友稱讚。(取材自微博)
黃曉明(右)和辛雲來的合影獲得網友稱讚。(取材自微博)

大陸男星黃曉明近日出席「微博電影之夜」活動，見到男演員辛雲來在台上受訪，他一臉疑惑問旁人「這是誰」，但未獲得回應。此時，坐在前排的陳都靈聽見了，主動轉過身向黃曉明介紹「我那個劇的男主」，並提及兩人合作「雁回時」，神救援舉動獲網友稱讚。

從網上流出的畫面可見，黃曉明問到辛雲來身分時，眼神清澈中透著迷茫，顯然是真的不認識對方。這一幕被不少網友捕捉到，並在網上傳開，隨即引發廣泛討論。

有網友認為黃曉明在公眾場合提問他人身分有些不太尊重，讓辛雲來有些尷尬。但也有網友認為，黃曉明不認識辛雲來並不奇怪。在娛樂圈，尤其是一線明星，確實很難對每個新人演員都瞭如指掌。

據悉，其實男團出身的辛雲來在圈內打拚近十年，曾演過電視劇「與鳳行」、「半熟男女」，也曾在「暗戀·橘生淮南」電影版中擔任男主，但始終沒有大紅大紫，直到前不久的「雁回時」中傅雲夕一角，才讓他知名度大開。

黃曉明這次雖然有些糗，但他隨後很自然地在典禮現場與辛雲來合影，並發文說「現在認識了」，引來大批粉絲誇讚「兩個人都很帥」。辛雲來也配文「今晚很幸運」，黃曉明最後還不忘為後輩打氣，展現高情商。

此外，還有不少網友大讚陳都靈「人美心善」，認為她既化解尷尬又成功為「雁回時」引流，堪稱「內娛最佳售後」。

據悉，「雁回時」搜尋量在活動24小時內成長470%，辛雲來微博粉絲單日則新增8.2萬，其待播電影「獨一無二」也獲得額外關注。

黃曉明 微博

上一則

粉絲告白「你是我的巧克力」蔡琴冷回：我不想坐牢

延伸閱讀

趙麗穎被孤立？章子怡一舉動破除謠言

趙麗穎被孤立？章子怡一舉動破除謠言
只和楊冪約蛋糕局？ 趙麗穎曬「醬園弄」劇照… 章子怡說話了

只和楊冪約蛋糕局？ 趙麗穎曬「醬園弄」劇照… 章子怡說話了
47歲黃曉明秀超狂腹肌 精實冰塊肌引暴動

47歲黃曉明秀超狂腹肌 精實冰塊肌引暴動
暑期勁敵太多？黃曉明新片「陽光俱樂部」定檔2天又急撤

暑期勁敵太多？黃曉明新片「陽光俱樂部」定檔2天又急撤

熱門新聞

劉宇寧（右）下部劇是搭檔有著「萬年不紅體質」封號的李一桐。（取材自微博）

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車

2025-06-08 07:00
75歲薛家燕走出人生低谷，找到幸福。圖／摘自薛家燕微博

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

2025-06-08 15:52
伊麗莎白·赫莉全裸歡度60歲生日。(摘自Instagram)

最強美魔女是她 全裸歡慶60歲生日

2025-06-10 23:48
宏仁集團總裁王文洋的包養女大生案開庭，他並未出席。本報資料照

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

2025-06-04 09:45
竇驍。(取材自微博)

「長安的荔枝」違限籍令？5位主演竟有4個國籍

2025-06-13 20:17
岳雲鵬在「長安的荔枝」中的演技獲得好評。(取材自豆瓣電影)

曾拿金掃帚獎… 岳雲鵬「長安的荔枝」演技開掛 網喊：改行吧

2025-06-11 07:00

超人氣

更多 >
4生肖運勢爆發 屬豬好人緣贏上司青睞、他準備升職又加薪

4生肖運勢爆發 屬豬好人緣贏上司青睞、他準備升職又加薪
以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了
每天吃三種營養品 41歲醫師檢測生理年齡「僅24歲」

每天吃三種營養品 41歲醫師檢測生理年齡「僅24歲」
好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」
一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？