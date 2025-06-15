6月不平靜還沒結束…星座專家唐綺陽：自己的命自己救

唐綺陽提醒6月的不平靜還沒結束。圖／摘自臉書

近來以色列 和伊朗 局勢緊張，美國在台協會高雄分處也在臉書呼籲民眾準備好避難包，反常舉動讓民眾不禁擔心台海是否也將開戰。國師唐綺陽在臉書發文指出，6月的不平靜還沒結束，她呼籲「自己的命自己救，自己的家自己顧」，自立自強，才有好命。

唐綺陽分析，巨蟹掌管的負面「恐懼、恐慌」，與正面「家國、感性、滋養」，都在木星作用下「放大」，成為6月之後一整年的基調，但她認為恐懼使人著手做準備，這是對的，不能光是擔心害怕，還要拿出積極行動，但也不用過於慌張，用樂觀的心看待一切，像是「原本看不見的要被全世界看見了」、「原本被噤聲的現在能開口了」，她相信危機也代表轉機，星象正往此推進。

唐綺陽也表示，命運不是生下來就訂死，裡面有很多運作空間，端視「用什麼心態活這個生命」，負能量還是正能量，是少數人類能掌握在手裡的選擇。她也提醒大家，守護好自己的心，保護好自己的家園，「自己的命自己救，自己的家自己顧，沒人幫自己很正常，就想想自己怎麼幫自己，自立自強，才有好命。