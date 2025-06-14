緣分天註定 放浪兄弟見面會「AKIRA抽到林志玲的他」

放浪兄弟率EXPG舞蹈學校學生熱力唱跳。圖／LDH愛夢悅提供

「國民姐夫」AKIRA 14日與EXILE放浪兄弟成員們在Zepp New Taipei舉辦首場台北見面會，吸引超過上千名粉絲到場同樂，當中不乏櫻花妹跨海追星，享受只有「台灣限定」的近距離互動。

放浪兄弟今晚開場連續唱跳「EXILE PRIDE」等4首歌曲，他們相隔1年半來台，中文程度明顯更進步，AKIRA感性表示：「能和團員回到我第2個故鄉，真的非常開心。」世界用台語稱讚粉絲「妳真水」，轉頭想問帥哥該怎麼說，AKIRA馬上幫他翻譯「帥」，佐藤大樹則是高喊：「我喜歡小籠包。」

為了造福現場的粉絲，放浪兄弟成員們分別帶來親自挑選的禮物，甚至連放浪兄弟的大家長HIRO也贊助了自己的墨鏡。擁有主場優勢的AKIRA還爭取廠商加碼5台循環扇，看到抽出的粉絲人數超額，他主動再加送循環扇，讓抽獎遊戲如同尾牙般台味十足。

有趣的是，AKIRA抽到的幸運粉絲，正巧是太太林志玲 的同學，當年還參加過AKIRA和林志玲的結婚典禮。