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緣分天註定 放浪兄弟見面會「AKIRA抽到林志玲的他」

記者李姿瑩／台北即時報導
放浪兄弟率EXPG舞蹈學校學生熱力唱跳。圖／LDH愛夢悅提供
放浪兄弟率EXPG舞蹈學校學生熱力唱跳。圖／LDH愛夢悅提供

「國民姐夫」AKIRA 14日與EXILE放浪兄弟成員們在Zepp New Taipei舉辦首場台北見面會，吸引超過上千名粉絲到場同樂，當中不乏櫻花妹跨海追星，享受只有「台灣限定」的近距離互動。

放浪兄弟今晚開場連續唱跳「EXILE PRIDE」等4首歌曲，他們相隔1年半來台，中文程度明顯更進步，AKIRA感性表示：「能和團員回到我第2個故鄉，真的非常開心。」世界用台語稱讚粉絲「妳真水」，轉頭想問帥哥該怎麼說，AKIRA馬上幫他翻譯「帥」，佐藤大樹則是高喊：「我喜歡小籠包。」

為了造福現場的粉絲，放浪兄弟成員們分別帶來親自挑選的禮物，甚至連放浪兄弟的大家長HIRO也贊助了自己的墨鏡。擁有主場優勢的AKIRA還爭取廠商加碼5台循環扇，看到抽出的粉絲人數超額，他主動再加送循環扇，讓抽獎遊戲如同尾牙般台味十足。

有趣的是，AKIRA抽到的幸運粉絲，正巧是太太林志玲的同學，當年還參加過AKIRA和林志玲的結婚典禮。

此外，有日本媽媽粉絲帶著女兒上台領獎，女兒突然嚇得抗拒，AKIRA連忙上前安撫，並把自己戴的項鍊當場送給小女孩，最後更展現「爸氣」，一把將女童抱起合照留念。

放浪兄弟在見面會上化身白馬王子。圖／LDH愛夢悅提供
放浪兄弟在見面會上化身白馬王子。圖／LDH愛夢悅提供
放浪兄弟在見面會上化身白馬王子。圖／LDH愛夢悅提供
放浪兄弟在見面會上化身白馬王子。圖／LDH愛夢悅提供
放浪兄弟為台灣打造獨一無二的見面會。圖／LDH愛夢悅提供
放浪兄弟為台灣打造獨一無二的見面會。圖／LDH愛夢悅提供

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