我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府洩白卡個資 助ICE在加州掃蕩無證客

中東緊張 道指暴跌700多點 避險需求推升油金價格

睽違10年重返大銀幕 李敏鎬聯手安孝燮開打帥炸了

記者李姿瑩／台北即時報導
李敏鎬為琢磨眼神和表情細節下了不少苦功。圖／采昌國際多媒體提供
李敏鎬為琢磨眼神和表情細節下了不少苦功。圖／采昌國際多媒體提供

由安孝燮、李敏鎬、Jisoo主演的年度韓片「全知讀者視角」，集結多名黃金卡司，不只安孝燮獻出電影首演的初體驗，李敏鎬更是睽違10年回歸大銀幕，讓這部斥資300億韓圜（約2200萬美元）的作品成為今年韓影規模最大、話題最強的電影鉅作。

李敏鎬為了完美詮釋角色，進行數個月的高強度動作訓練。他分享：「我思考許多關於一個在永生中獨自生存的人類的孤獨感。因為他是一個不斷戰鬥的角色，所以我在動作戲準備上投注大量心血。」李敏鎬強調：「我花費了很多心思在動作、眼神、表情上，要怎樣讓它們不顯得過度誇張與虛假。」

安孝燮在片中演出唯一堅持看到結局的讀者「金獨子」，被迫與李敏鎬等人聯手，在末日世界中絕地求生。他靠平凡但堅強的角色抓住觀眾的心，透露自己從角色外型、表情、語調到視線，都經過反覆打磨，「我跟導演進行相當多的討論，在角色研究上花費許多時間，也一直針對動作進行訓練」。

除了李敏鎬和安孝燮，還有蔡秀彬、NANA、Jisoo互飆演技。Jisoo詮釋反應靈活的女高中生，穿上制服的模樣格外清純。她說：「我努力展現角色的判斷力，由於人物設定，我獨自拍攝的場景很多，但與其說是遺憾，不如說可以很好地展現出角色個性。」

安孝燮首度主演電影。圖／采昌國際多媒體提供
安孝燮首度主演電影。圖／采昌國際多媒體提供
Jisoo穿上制服展現清純模樣。圖／采昌國際多媒體提供
Jisoo穿上制服展現清純模樣。圖／采昌國際多媒體提供

上一則

「與自己賽跑」陳文茜朝聖蔡琴 遭醫生打回票：不安全

延伸閱讀

62歲湯姆克魯斯火焰跳傘16次 「不可能任務8」寫金氏紀錄

62歲湯姆克魯斯火焰跳傘16次 「不可能任務8」寫金氏紀錄
BLACKPINK成員JISOO親哥 被爆偷拍性愛片

BLACKPINK成員JISOO親哥 被爆偷拍性愛片
香港56年海運戲院結業前湧人龍 戲迷嘆：大銀幕漸少

香港56年海運戲院結業前湧人龍 戲迷嘆：大銀幕漸少
李連杰炫女兒全大學畢業 自曝「小學沒畢業」

李連杰炫女兒全大學畢業 自曝「小學沒畢業」

熱門新聞

劉宇寧（右）下部劇是搭檔有著「萬年不紅體質」封號的李一桐。（取材自微博）

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車

2025-06-08 07:00
75歲薛家燕走出人生低谷，找到幸福。圖／摘自薛家燕微博

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

2025-06-08 15:52
宏仁集團總裁王文洋的包養女大生案開庭，他並未出席。本報資料照

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

2025-06-04 09:45
伊麗莎白·赫莉全裸歡度60歲生日。(摘自Instagram)

最強美魔女是她 全裸歡慶60歲生日

2025-06-10 23:48
「小哈利」庾恩利穿肚兜上街，被網友偶遇。（取材自微博)

伊能靜兒小哈利「肚兜上街」網：就當他光膀子

2025-06-04 21:15
雷佳音(左)和岳雲鵬的演出相當有默契。(取材自微博)

「長安的荔枝」評價兩極 馬伯庸挺雷佳音：演活了李善德

2025-06-09 07:00

超人氣

更多 >
4生肖個性無私帶旺自己 屬牛默默奉獻吸貴人、他最溫柔財運起飛

4生肖個性無私帶旺自己 屬牛默默奉獻吸貴人、他最溫柔財運起飛
川普上訴贏了 國民兵調度權之爭 法院准暫緩歸還加州

川普上訴贏了 國民兵調度權之爭 法院准暫緩歸還加州
擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢

擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢
ICE在爾灣行動 華人青睞的豪宅區也逃不掉

ICE在爾灣行動 華人青睞的豪宅區也逃不掉
華人餐廳擺席11桌賴帳 理由讓業者嚥不下去

華人餐廳擺席11桌賴帳 理由讓業者嚥不下去