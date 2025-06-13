「與自己賽跑」陳文茜朝聖蔡琴 遭醫生打回票：不安全

金嗓歌后蔡琴舉辦「不要告別」演唱會。圖／宜辰整合行銷提供

蔡琴今（13）日晚間將在台北國際會議中心開唱，原本好友陳文茜 要現身欣賞，連票都買好了，不過她臨時被醫院拒絕請假，不准她外出看演唱會。

陳文茜罹患第四期黑色素癌正在治療中，但她為了力挺好友蔡琴，買了10多張演唱會門票，也決定要拖著病體來現場欣賞演出，沒想到今天要前往時，卻被主治醫師打回票，認為她外出看演唱會不安全，所以不讓她請假。

蔡琴與陳文茜私交甚篤，這陣子蔡琴忙著演唱會，還是特別帶著小籠包去醫院，探望正在接受免疫療法的陳文茜。時陳文茜感動發文，稱蔡琴是「溫柔又野蠻」的女友，「我的『蔡總桶』（搞笑，因為她住在總統府後方），立刻說：不行，我非來看你不可。自己挑選小籠包、食物，搭乘計程車抽空衝到醫院。」提到一根（雙）筷子和一個小籠湯包，連結的是今世難忘的友情。