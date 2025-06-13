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「與自己賽跑」陳文茜朝聖蔡琴 遭醫生打回票：不安全

記者梅衍儂／即時報導
金嗓歌后蔡琴舉辦「不要告別」演唱會。圖／宜辰整合行銷提供
金嗓歌后蔡琴舉辦「不要告別」演唱會。圖／宜辰整合行銷提供

蔡琴今（13）日晚間將在台北國際會議中心開唱，原本好友陳文茜要現身欣賞，連票都買好了，不過她臨時被醫院拒絕請假，不准她外出看演唱會。

陳文茜罹患第四期黑色素癌正在治療中，但她為了力挺好友蔡琴，買了10多張演唱會門票，也決定要拖著病體來現場欣賞演出，沒想到今天要前往時，卻被主治醫師打回票，認為她外出看演唱會不安全，所以不讓她請假。

蔡琴與陳文茜私交甚篤，這陣子蔡琴忙著演唱會，還是特別帶著小籠包去醫院，探望正在接受免疫療法的陳文茜。時陳文茜感動發文，稱蔡琴是「溫柔又野蠻」的女友，「我的『蔡總桶』（搞笑，因為她住在總統府後方），立刻說：不行，我非來看你不可。自己挑選小籠包、食物，搭乘計程車抽空衝到醫院。」提到一根（雙）筷子和一個小籠湯包，連結的是今世難忘的友情。

陳文茜也在臉書寫下心情：「我開始與自己賽跑了。終點線上不會有花環等待我，也沒有獲勝者的名字。我的獎勵就是不被這樣的疾病生活綁架，熱愛我仍擁有的一切。尤其我的孩子們，我仍然可以追尋的知識，仍然可以努力以赴的使命，仍然可以聞到的花香，仍然可以甚至加倍感受世間的愛，以及理解因貪欲必然引發的悲劇。不要恨，不要怨，不要憤怒。」

資深媒體人陳文茜積極抗癌。本報資料照片
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陳文茜

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