3天賺70萬好意思講…吳宗憲噴館長「劉姥姥進大觀園」

吳宗憲和Lulu、陳漢典一起出席節目轉型記者會。圖／三立提供

吳宗憲今天出席「綜藝大熱門」轉型記者會，提到電視圈面臨的窘境全球都一樣，觀眾不斷流失，就連現在遇到粉絲都只想投身網路新媒體。吳宗憲認為可以加強兩岸交流，為電視人開闢更多機會，至於正在中國旅遊的館長，吳宗憲語帶嘲諷地說：「希望對兩岸交流有幫助最好，你自己像劉姥姥進大觀園一樣。」

說到死對頭館長，吳宗憲先是開心兩人打官司的結果由他勝訴。「今天聽到他還在上訴，我在這裡要謝謝檢察官，判他賠88520元，因為他罵我英文粗話攻擊到媽媽，罰款正好諧音『爸爸我愛你』，挺幽默的，我一轉身就捐做公益。」

現在館長赴中直播收到的抖內金額加總約70萬元（約9.7萬美金），吳宗憲嘲笑道：「3天才賺70萬也敢拿出來講，我抖音 一場就百萬人民幣，當然還要跟平台拆帳。」

吳宗憲強調「我一生都會在這裡陪伴家人」，要館長不要在那邊少見多怪，自己1988年就在那邊工作，早就對大陸發展程度瞭如指掌。