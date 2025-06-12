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40萬人看館長和汪小菲吃飯 流量驟降網轟：民主限流

記者林怡秀／即時報導
汪小菲（左）宴請館長。圖／摘自YT「館長惡名昭彰」
汪小菲（左）宴請館長。圖／摘自YT「館長惡名昭彰」

網紅館長（陳之漢）到上海進行6天5夜之旅，今晚他接受汪小菲招待，到汪小菲的「麻六記」用餐，席間汪小菲熱情招呼，還邀請館長「下次來北京要來我直播間啊」，並表示前天直播線上有248萬人觀看，而館長直播和汪小菲吃飯，也有40萬人在線上參與。

館長和汪小菲喝酒助興，汪小菲酒量明顯大勝館長，館長喝到滿臉通紅，偶爾搖頭保持清醒，網友聊天室討論也相當熱烈，但就在人數衝到45萬之前，網友紛紛留言「限流了」、「流量突然往下掉」、「民主限流」、「5分鐘掉10萬，有夠厲害」、「唐鳳被叫回來上班了」，館長則說「我們不管好不好，最高紀錄就是43啦」，汪小菲好奇發生了什麼事，館長解釋「因為流量突然掉，我們叫這是民主限流」。

汪小菲對館長說，他能來對兩岸來說是很好的交流，大家都很關心館長來大陸的一舉一動，館長則說，來了之後除了辣，其他菜都很合他的口味，一旁的工作人員笑說等汪小菲來台灣再好好招待，館長說：「他都來台灣10幾年了，搞不好他比我還熟，不需要我帶。」汪小菲則說，10幾年前覺得台灣把中華文化保留得特別好，現在反過來發現，中國也恢復了很多文化，國運也整個崛起，和以前是不一樣了。

汪小菲（左）和館長相談甚歡。圖／摘自YT「館長惡名昭彰」
汪小菲（左）和館長相談甚歡。圖／摘自YT「館長惡名昭彰」

汪小菲

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