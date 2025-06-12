40萬人看館長和汪小菲吃飯 流量驟降網轟：民主限流

汪小菲（左）宴請館長。圖／摘自YT「館長惡名昭彰」

網紅館長（陳之漢）到上海進行6天5夜之旅，今晚他接受汪小菲 招待，到汪小菲的「麻六記」用餐，席間汪小菲熱情招呼，還邀請館長「下次來北京要來我直播間啊」，並表示前天直播線上有248萬人觀看，而館長直播和汪小菲吃飯，也有40萬人在線上參與。

館長和汪小菲喝酒助興，汪小菲酒量明顯大勝館長，館長喝到滿臉通紅，偶爾搖頭保持清醒，網友聊天室討論也相當熱烈，但就在人數衝到45萬之前，網友紛紛留言「限流了」、「流量突然往下掉」、「民主限流」、「5分鐘掉10萬，有夠厲害」、「唐鳳被叫回來上班了」，館長則說「我們不管好不好，最高紀錄就是43啦」，汪小菲好奇發生了什麼事，館長解釋「因為流量突然掉，我們叫這是民主限流」。