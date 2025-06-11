一生與心魔搏鬥 傳奇音樂人威爾森82歲辭世

布萊恩·威爾森曾是披頭士最有力競爭對手「沙灘男孩」中的靈魂人物。（路透）

美國傳奇音樂人、「海灘男孩（Beach Boys ）」共同創辦人布萊恩·威爾森（Brian Wilson）辭世，享壽82歲。他以開創性的編曲手法與純熟的合聲美學，將「加州 夢」寫進流行樂史，是60年代美國青少年文化的最佳代言人。其代表作〈Surfin' U.S.A.〉、〈California Girls〉、〈Good Vibrations〉等，不僅定義了當代的陽光搖滾，也影響無數後世音樂人。

威爾森音樂生涯的顛峰，無疑是1966年發行的專輯《Pet Sounds》。該作被譽為流行樂史上最具創意與深度的作品之一，保羅·麥卡尼 甚至稱之為披頭四《Sgt. Pepper’s》誕生的靈感來源。2004年，《Pet Sounds》被美國國會圖書館選入國家錄音保存名錄，肯定其美學與歷史地位。

然而，這位音樂天才一生也飽受心魔纏身，自年輕時即歷經精神疾病、藥物濫用與醫療監控的折磨。他與爭議心理師尤金·蘭迪的關係一度引發家人介入，最終在法律介入下終止合作。晚年在第2任妻子梅琳達的支持下，他重新找回自我，展開個人巡演，並持續發表創作。