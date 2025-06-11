翁倩玉「最後演出」？台北開唱險昏倒 浪漫戀情曝光

翁倩玉8/2將在高流開唱。記者王聰賢／攝影

75歲翁倩玉8月2日要登上哥哥設計的高雄流行音樂中心開唱，她今（11）日記者會上神采奕奕，卻稱這是自己最後一場大型演唱會，原來她2月在台北開唱時，連唱2個多小時深感體力不支，回到日本 花了一星期才回神。

這場演唱會有家族意義，場館正是她哥哥、建築師翁祖模設計，「他等了將近50年，就是想妹妹能來這裡開唱。」她談家人，也談戀愛，現在追求者很多，有台灣人也有日本人，但問及細節，她有些害羞用台語喊：「我不要講啦！」

她笑說這些追求者她每個都「秘密約喝茶」，不知道彼此存在，所以不會爭風吃醋，屆時也會邀他們來看演唱會，還會安排他們分開坐。

翁倩玉也回憶起浪漫的初戀，當時她在日本工作，與在台灣的男友相隔兩地，「我打電話跟他說我很想他，掛上電話沒多久，朋友說要帶我出去，結果我站在電梯前，一打開，竟然是他出現在我面前。」她感性表示這是人生排名前三的浪漫。

翁倩玉也不諱言體力吃緊，「上次台北場唱2個小時差點倒下去，是觀眾給我力量。」她笑說回到日本一整周虛脫，「旁人問我要不要吃飯，我都恍神」，幸好愛犬每天拉她去散步，看天空、呼吸新鮮空氣，「才把魂拉回來」。