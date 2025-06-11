徐若瑄搬家65次到底為哪樁？原因曝光她也傻眼

戴愛玲（右）與徐若瑄交流拍戲甘苦。圖／華納音樂提供

戴愛玲攜手八大電視共同打造全新療癒系企劃「Dr.愛玲啊的愛情診療室」，並於「娛樂百分百」YouTube 頻道熱播。節目圍繞戴愛玲全新專輯「別害怕」，由她與賴晏駒（小賴）聯手主持，透過輕鬆對談方式，陪觀眾走過愛情中的疑難雜症。本週還邀來徐若瑄 （Vivian）擔任特別來賓，分享她如何用「愛」平衡家庭與事業，活出自己的節奏。

本集聚焦於「愛自己是自私還是自信？」戴愛玲朗讀一封粉絲匿名來信：「對自己好一點，卻總有罪惡感」，讓她聯想到新專輯主打歌「別害怕」。她坦言，第一次聽到這首歌時便忍不住落淚，「年輕時工作、戀愛都無所畏懼，但現在步入4字頭，開始思考未來與父母的健康。」她希望透過音樂，鼓勵大家勇敢去愛，不再懼怕人生的變化。

單親家庭長大的Vivian也感性分享：「媽媽總是用滿滿的愛鼓勵我，所以我從小就學會好好愛自己。」即使在失戀、情緒低落時，她也不會選擇傷害自己，而是用獨特的「獅吼紓壓法」來釋放壓力，甚至現場親自示範，讓戴愛玲驚呼：「其實妳也很鐵肺耶！」

節目也聊到私下生活的趣事，若不是藝人，兩人會想從事什麼工作？戴愛玲笑稱自己從小在卡拉OK環境長大，夢想是開間投幣式KTV；Vivian則自豪駕車技術了得、搬家經驗多達65次，加上整理東西邏輯很強，自薦未來可以開搬家公司兼當司機，現場笑聲不斷。

此外，戴愛玲還好奇詢問Vivian：「妳比較喜歡當歌手還是演員？」Vivian透露，演戲是她放下自我的方式，「透過角色短暫逃離現實，可以讓我喘口氣。」聽完這段話，戴愛玲立刻向監製Vivian毛遂自薦想拍戲，未料被虧：「先從自己的MV拍起，成敗自負喔！」