賈乃亮、李小璐離婚6年 女兒甜馨曬全家合照「想復合」？她竟回覆…

賈乃亮(左)與李小璐(右)雖然離婚了，仍會為了甜馨同框。(取材自微博)

近日，大陸男星賈乃亮頻頻登上熱搜，先是被老同學黃聖依在綜藝節目中爆料是大學初戀，接著，13歲女兒甜馨又在社交平台PO出一家三口昔日合照，被網友質疑「是希望爸媽復合」。對此，甜馨特地在評論區回覆，「不用再勸復合，已經習慣了」，相關話題引起網友熱議。

眾所周知，賈乃亮因李小璐 爆出饒舌歌手PG ONE夜宿門事件，兩人於2019年離婚。當時，甜馨才7歲。

近日，甜馨突然在社交平台出一組全家福舊照，以及父母離婚後帶她出遊的近期畫面，並配了短短一句「想念變成空氣在嘆息」。網友看了後紛紛猜測，「這是希望爸爸媽媽破鏡重圓嗎？」

面對鋪天蓋地的「復合」留言，甜馨特意在評論區回覆，「謝謝大家的安慰！不用再勸復合啦，時間太久，已經習慣了這樣的生活。爸爸有空就會來陪我，雖然我不太會表達愛，但能感受到家人的關心」。

甜馨的回覆讓不少網友感到心疼，紛紛表示，「這孩子太懂事了」，也有人說，「孩子不是不接受現實，是看透了你們大人折騰不動了」，但也有人痛斥那些勸和的網友，「一點同理心都沒有嗎？要這樣去問一個小孩」、「幹嘛老盯著人家小孩」。

其實，賈乃亮與李小璐自2019年離婚後，雖未公開同框，但多次被拍到共同陪伴甜馨出遊、慶祝節日，形成穩定的共同撫養關係。