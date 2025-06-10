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喜上加喜…女星首搶金曲獎 樂曝懷孕「帶球走紅毯」

記者林士傑／即時報導
鄭雙雙將帶球走紅毯。圖／聲音的卡夫卡提供
鄭雙雙將帶球走紅毯。圖／聲音的卡夫卡提供

準金曲新人鄭雙雙擁有渾厚嗓音，目前懷孕7個月，因此會帶球踏上紅毯，她興奮表示：「第一次參加金曲盛會就能帶寶寶出席，不管有沒有得獎，以後可以很驕傲跟他說『媽媽已經帶你走過星光大道了』！」

她憑首張專輯「Time」入圍第36屆金曲獎最佳新人獎，然而過去10年曾被嫌「歌寫得很難聽」，原先是想藉由創作發揮音樂實力，她說：「當時參加比賽後，開始透過玩團來嘗試可以挑戰的音樂曲風，因此寫了很多歌，卻不被外界看好。」除了被業界前輩嫌棄，還有人叫她放棄，讓她一度中斷音樂事業，轉換跑道成為上班族，更怕聽到殘酷批評，打擊心中還留存對歌唱的喜愛。

後來她在先生鼓勵之下，選擇從飯店駐唱重新出發，「當時跑遍台北五星級飯店，只要哪裡可以唱都願意嘗試，也從中找回做音樂的信心」。她把這段自我修補的過程，全部濃縮進專輯「Time」裡面，感性表示：「這張專輯，儼然就是我現階段的生涯自傳，看似現在時間淬鍊的結果，其實走過許多不順遂的道路，不過終究結成美麗果實。」

一路走來參加過許多歌唱比賽，像是「超級偶像」、「華人星光大道」等，她想謝謝最終自己沒有放棄，「繼續堅持在音樂創作的道路，很感謝評審給我的肯定，這是在我即將成為人母之前，收到最棒的禮物」。

星光大道 華人

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