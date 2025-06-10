「魷魚3」千里尋兄吃盡苦頭 魏嘏雋竟在這裡圓夢了

魏嘏雋開心放送愛心手勢。圖／Netflix提供

「韓國許光漢 」魏嘏雋因為演出「魷魚遊戲 」系列影集暴紅，在第2季中的戲份卻因劇情進度不如預期導致觀眾不滿。他在第3季中終於能夠一吐怨氣，向觀眾保證「一定會得到很大的補償」。

魏嘏雋在「魷魚遊戲」中飾演警察，為了尋找哥哥李炳憲，費盡心思想找出大反派的老巢。魏嘏雋花了極長時間拍攝出海畫面，他受訪時透露，因為老家父母經營鮑魚養殖，因此對海、漁船非常熟悉，不過他主要的鏡頭都在船上取景，導致先前被觀眾揶揄「悶得像釣魚 節目」。

但這不妨礙他千里尋兄，魏嘏雋表示，第3季將深入他和李炳憲兄弟之間的心理、敵對與情感轉折，兄弟倆最後能否重逢成為最大懸念。

魏嘏雋感嘆：「從2020年5月開始拍攝，至今已經過了5年。能夠拍到第3季，並且在全世界受到這麼多的喜愛，我感到非常幸福。」魏嘏雋謙稱每部作品對他而言都意義非凡，「魷魚」系列也不例外，「能夠向全世界傳達我們國家的文化藝術價值與地位，是何等幸運。作為一名演員、作為一個人，我覺得自己有所成長，對此非常感謝，也希望這部作品能長久地留在人們心中。」

魏嘏雋強調，他在劇中為了找尋哥哥李炳憲「真的吃了很多苦」，因為不能劇透，他只能說自己的心情就是「究竟什麼時候才能見到哥哥呢？真的很想哥哥」。有趣的是，記者會上主持人故意點名魏嘏雋向李炳憲打招呼，助他實現「兄弟重逢」的夢想。「魷魚遊戲3」27日在Netflix全球上線。