我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…

紐約州議會通過法案 允末期病患用藥結束生命

「魷魚3」千里尋兄吃盡苦頭 魏嘏雋竟在這裡圓夢了

記者李姿瑩／即時報導
魏嘏雋開心放送愛心手勢。圖／Netflix提供
魏嘏雋開心放送愛心手勢。圖／Netflix提供

「韓國許光漢」魏嘏雋因為演出「魷魚遊戲」系列影集暴紅，在第2季中的戲份卻因劇情進度不如預期導致觀眾不滿。他在第3季中終於能夠一吐怨氣，向觀眾保證「一定會得到很大的補償」。

魏嘏雋在「魷魚遊戲」中飾演警察，為了尋找哥哥李炳憲，費盡心思想找出大反派的老巢。魏嘏雋花了極長時間拍攝出海畫面，他受訪時透露，因為老家父母經營鮑魚養殖，因此對海、漁船非常熟悉，不過他主要的鏡頭都在船上取景，導致先前被觀眾揶揄「悶得像釣魚節目」。

但這不妨礙他千里尋兄，魏嘏雋表示，第3季將深入他和李炳憲兄弟之間的心理、敵對與情感轉折，兄弟倆最後能否重逢成為最大懸念。

魏嘏雋感嘆：「從2020年5月開始拍攝，至今已經過了5年。能夠拍到第3季，並且在全世界受到這麼多的喜愛，我感到非常幸福。」魏嘏雋謙稱每部作品對他而言都意義非凡，「魷魚」系列也不例外，「能夠向全世界傳達我們國家的文化藝術價值與地位，是何等幸運。作為一名演員、作為一個人，我覺得自己有所成長，對此非常感謝，也希望這部作品能長久地留在人們心中。」

魏嘏雋強調，他在劇中為了找尋哥哥李炳憲「真的吃了很多苦」，因為不能劇透，他只能說自己的心情就是「究竟什麼時候才能見到哥哥呢？真的很想哥哥」。有趣的是，記者會上主持人故意點名魏嘏雋向李炳憲打招呼，助他實現「兄弟重逢」的夢想。「魷魚遊戲3」27日在Netflix全球上線。

魷魚遊戲 釣魚 許光漢

上一則

將發首支中文單曲 頌樂謙虛自評中文程度30分

延伸閱讀

「魷魚遊戲3」演員大暴雷 導演：不再拍第4季

「魷魚遊戲3」演員大暴雷 導演：不再拍第4季
拍完「魷魚3」真的沒了 他在記者會上大方劇透

拍完「魷魚3」真的沒了 他在記者會上大方劇透
Netflix歡樂Tudum 「魷魚遊戲」6/27開啟最終章

Netflix歡樂Tudum 「魷魚遊戲」6/27開啟最終章
「魷魚3」主角還有他 T.O.P現身美國宣傳全場驚呆

「魷魚3」主角還有他 T.O.P現身美國宣傳全場驚呆

熱門新聞

劉宇寧（右）下部劇是搭檔有著「萬年不紅體質」封號的李一桐。（取材自微博）

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車

2025-06-08 07:00
宏仁集團總裁王文洋的包養女大生案開庭，他並未出席。本報資料照

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

2025-06-04 09:45
「小哈利」庾恩利穿肚兜上街，被網友偶遇。（取材自微博)

伊能靜兒小哈利「肚兜上街」網：就當他光膀子

2025-06-04 21:15
75歲薛家燕走出人生低谷，找到幸福。圖／摘自薛家燕微博

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

2025-06-08 15:52
方媛曾被指是「天王嫂培訓班」的一員且曾經整容。(取材自Instagram)

天王嫂有無整容 兩個女兒「幫忙」證明

2025-06-05 07:00
孫儷主演的電視劇「蠻好的人生」海報。（取材自豆瓣電影）

孫儷被爆移民後 爭議行為被扒傳遭大量脫粉

2025-06-07 08:00

超人氣

更多 >
這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%
習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注
直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴

直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴
抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密

抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密
紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室