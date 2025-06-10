我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…

紐約州議會通過法案 允末期病患用藥結束生命

將發首支中文單曲 頌樂謙虛自評中文程度30分

中央社台北10日電
韓國女團MAMAMOO成員頌樂（圖）首支中文單曲Floating Free即將發行，她為此學習中文約半年，10日記者會上也全程使用中文分享心得。（種子音樂&RBW提供/中央社）
韓國女團MAMAMOO成員頌樂（圖）首支中文單曲Floating Free即將發行，她為此學習中文約半年，10日記者會上也全程使用中文分享心得。（種子音樂&RBW提供/中央社）

韓國女團MAMAMOO成員頌樂首支中文單曲「Floating Free」將發行，頌樂在記者會上全程用中文、誠意十足，謙虛自評中文程度「30分」，嘴甜喊粉絲「老婆」。

為了這支單曲，頌樂學習中文約半年，今天記者會上全程使用中文分享心得。她說，第一次在熱狗攤拍照，路邊爺爺奶奶看孫女的友善眼神讓她印象深刻，主持人當場教學「身體健康」的台語，頌樂現學現賣，祝在場媒體身體健康。

頌樂並提到，第一次吃到黑糖糕和擔仔麵就愛上，大誇擔仔麵是「人生麵條」。

頌樂說，前一晚睡不好，在台灣第一次面對大陣仗媒體與攝影機、中文又不好，很緊張；對首次表演新歌打80分，突然秀中文「但我準備了110分」，用「報警110」當哏來記憶。

頌樂謙虛自評中文程度「30分」，也想考中文相關證照，但看不懂漢字；學中文時的夢想是可以上綜藝、訪問、拍YouTube等，如今都解鎖完成，開心喊像做夢一樣。

頌樂說，前幾天拍攝台灣的綜藝節目，覺得很有趣，主持群很善良、很體恤她，也對她很有禮貌、稱讚她唱歌很厲害，當天也跟很多粉絲見面，開心又感動。

媒體打趣說，談戀愛會讓語言能力進步，頌樂大笑：「我知道！」但她強調，自己一直在工作，老婆就是粉絲們。

「Floating Free」將於11日全面數位上架，MV也將於同天晚間6時正式上線，7月將推出實體專輯。

YouTube

上一則

小孩夏令營1天2千馬筱梅嫌貴 網酸：她的名牌才貴吧

下一則

「魷魚3」千里尋兄吃盡苦頭 魏嘏雋竟在這裡圓夢了

延伸閱讀

金曲獎／林美秀首次發片就入圍台語女歌手：當場嚇哭了

金曲獎／林美秀首次發片就入圍台語女歌手：當場嚇哭了
新生代歌手石凱人設翻車 被爆訂過婚、出軌

新生代歌手石凱人設翻車 被爆訂過婚、出軌
新生代歌手石凱翻車？ 被爆曾訂過婚、出軌… 語音對話外流

新生代歌手石凱翻車？ 被爆曾訂過婚、出軌… 語音對話外流
韓18歲「小IU」現身大巨蛋開球 狂練「小幸運」秀中文

韓18歲「小IU」現身大巨蛋開球 狂練「小幸運」秀中文

熱門新聞

劉宇寧（右）下部劇是搭檔有著「萬年不紅體質」封號的李一桐。（取材自微博）

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車

2025-06-08 07:00
宏仁集團總裁王文洋的包養女大生案開庭，他並未出席。本報資料照

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

2025-06-04 09:45
「小哈利」庾恩利穿肚兜上街，被網友偶遇。（取材自微博)

伊能靜兒小哈利「肚兜上街」網：就當他光膀子

2025-06-04 21:15
75歲薛家燕走出人生低谷，找到幸福。圖／摘自薛家燕微博

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

2025-06-08 15:52
方媛曾被指是「天王嫂培訓班」的一員且曾經整容。(取材自Instagram)

天王嫂有無整容 兩個女兒「幫忙」證明

2025-06-05 07:00
孫儷主演的電視劇「蠻好的人生」海報。（取材自豆瓣電影）

孫儷被爆移民後 爭議行為被扒傳遭大量脫粉

2025-06-07 08:00

超人氣

更多 >
這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%
習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注
直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴

直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴
抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密

抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密
紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室