劉品言、曾之喬都嫁男團偶像「3相同點」讓網友驚呼

連晨翔、劉品言公布結婚懷孕喜訊。圖／摘自臉書

女星劉品言今(9日)無預警宣布結婚懷孕喜訊，新郎、孩子的爸是男團SpeXial出身的連晨翔，消息曝光令粉絲又驚又喜，劉品言當年和曾之喬組女團「Sweety」，網友驚訝發現2人的另一半竟有3個共通點，令人大呼「緣分太奇妙了」。

劉品言與小3歲連晨翔因合作台劇 「舊金山 美容院」擦出愛火，除了公開甜蜜照外，還曝光懷孕消息，準備年底迎接寶寶誕生。劉品言在社群拋出雙喜震撼彈，透露目前已有3個月身孕，她在內文寫下：「謝謝連晨翔，謝謝我們的小孩，謝謝世界贈與我的平凡與不平凡，請用守護的心祝福我們」。

連晨翔則發文表示：「謝謝妳用1公里以外都聽得到的笑聲接住了我這個超級 I 人，我也相信我們的寶寶一定會跟妳一樣～笑起來就能讓全世界都變美好（以及熱愛美食的部份）接下來我會用我所有的愛，愛著妳、愛我們的寶寶，我們會非常幸福，也真心的把這份喜悅和大家分享！謝謝大家」。

劉品言和前男團SpeXial連晨翔閃婚，消息曝光後，就有網友發現，昔女團成員曾之喬與前男團「飛輪海」成員辰亦儒結婚5年，去年升格當媽，網友留言：「Sweety 言言喬喬，一個收服查理王、一個收服亞瑟王，真的快笑死，有看終極系列的一定懂」，原因是辰亦儒在「終極一班」中飾演亞瑟王，連晨翔在「終極惡女」中演查理王，兩人都嫁給男團出身的高顏值偶像，身高也都超過180公分。