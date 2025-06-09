Lisa是Labubu狂粉…助攻38歲創辦人登首富：身家203億

Lisa是玩具品牌「泡泡瑪特」Labubu的紛絲，創辦人王寧成為新一代首富。圖／摘自微博

中國潮流玩具品牌「泡泡瑪特」（POP MART）近年風靡全球，旗下人氣角色Labubu引發搶購熱潮，也讓創辦人王寧身價翻漲。根據「富比世 」即時富豪榜，截至6月8日上午，年僅38歲的王寧資產已達203億美元，超越牧原股份創辦人秦英林的163億美元，成為河南 省新一代首富。

出生於河南新鄉的王寧，2009年從鄭州 北上北京創業，並於隔年創立泡泡瑪特。品牌初期主打潮流玩具零售，如今已成功打造Labubu、MOLLY、SKULLPANDA等多個原創IP角色，並在國際市場打響知名度，盲盒產品更成為潮流圈熱門話題。

泡泡瑪特崛起的關鍵，在於自有IP「THE MONSTERS」中的Labubu表現亮眼。2024年，Labubu帶來的營收達人民幣30.4億元（大約4.2億美元），年增率高達726.6%，不僅成為集團營收第一名，也強力推動整體業績成長，再加上「Blackpink」成員Lisa也是粉絲，更帶動買氣。

王寧在今年3月的法人說明會中提到，公司目標是在2025年將總營收推進至200億元，其中海外市場希望突破100億元，邁向千億市值規模。他強調：「泡泡瑪特不只賣玩具，而是打造一個全球性的內容品牌。」從一位北漂青年，到潮玩界的領軍人物，王寧靠著Labubu的魅力，一步步築起泡泡瑪特的潮玩帝國。