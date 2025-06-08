侯佩岑「浪姐6」才落幕急找工作 自薦：唱饒舌也可以

侯佩岑參加「浪姐6」後受訪拋求職意願。圖／摘自微博

侯佩岑 近期因參與陸綜「乘風破浪的姐姐」第六季（浪姐6）表現亮眼，最終以第5名成功出道，不過在後續訪問中，她竟毛遂自薦請求台下粉絲幫她找工作，立刻掀起話題登上熱搜。

侯佩岑近來將演藝重心移往大陸，在參加「浪姐6」的過程中，她字正腔圓、溫柔的台灣語調，經常吸引同場藝人模仿、關注，日前該節目總決賽後的訪問中，她還以英文演說成功救援葉童 ，再度成為焦點，也令人回想起當年她以外貌甜美的高材生主播形象走紅而踏入演藝圈的歷程。