侯佩岑「浪姐6」才落幕急找工作 自薦：唱饒舌也可以
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侯佩岑近期因參與陸綜「乘風破浪的姐姐」第六季（浪姐6）表現亮眼，最終以第5名成功出道，不過在後續訪問中，她竟毛遂自薦請求台下粉絲幫她找工作，立刻掀起話題登上熱搜。
侯佩岑近來將演藝重心移往大陸，在參加「浪姐6」的過程中，她字正腔圓、溫柔的台灣語調，經常吸引同場藝人模仿、關注，日前該節目總決賽後的訪問中，她還以英文演說成功救援葉童，再度成為焦點，也令人回想起當年她以外貌甜美的高材生主播形象走紅而踏入演藝圈的歷程。
近日侯佩岑在「浪姐6」總決賽中，與宋妍霏、VaVa、羅予彤及曹穎組隊翻唱S.H.E的經典歌曲「十面埋伏」，獲得全場最高853分，如願取得成團席位，以第5名出道。不過，節目結束後眾女星受訪，輪到侯佩岑發表感言時，她卻拋出求職意願，希望能找一份新工作，還不忘毛遂自薦：「我今年47歲，身高1米64，我曾經做過英語新聞，然後播報過正式的新聞，也有演過一、兩部戲，請大家多多幫我找工作，接廣告、綜藝也可以，謝謝。」最後還補充自己也可「慢慢的饒舌」唱慢歌也可以。
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