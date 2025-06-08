我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前中共軍委副主席許其亮在北京火化 習近平出席送別

停車咪表遭貼詐騙二維碼 紐約市交通局警告勿掃描付款

侯佩岑「浪姐6」才落幕急找工作 自薦：唱饒舌也可以

記者陳慧貞／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
侯佩岑參加「浪姐6」後受訪拋求職意願。圖／摘自微博
侯佩岑參加「浪姐6」後受訪拋求職意願。圖／摘自微博

侯佩岑近期因參與陸綜「乘風破浪的姐姐」第六季（浪姐6）表現亮眼，最終以第5名成功出道，不過在後續訪問中，她竟毛遂自薦請求台下粉絲幫她找工作，立刻掀起話題登上熱搜。

侯佩岑近來將演藝重心移往大陸，在參加「浪姐6」的過程中，她字正腔圓、溫柔的台灣語調，經常吸引同場藝人模仿、關注，日前該節目總決賽後的訪問中，她還以英文演說成功救援葉童，再度成為焦點，也令人回想起當年她以外貌甜美的高材生主播形象走紅而踏入演藝圈的歷程。

近日侯佩岑在「浪姐6」總決賽中，與宋妍霏、VaVa、羅予彤及曹穎組隊翻唱S.H.E的經典歌曲「十面埋伏」，獲得全場最高853分，如願取得成團席位，以第5名出道。不過，節目結束後眾女星受訪，輪到侯佩岑發表感言時，她卻拋出求職意願，希望能找一份新工作，還不忘毛遂自薦：「我今年47歲，身高1米64，我曾經做過英語新聞，然後播報過正式的新聞，也有演過一、兩部戲，請大家多多幫我找工作，接廣告、綜藝也可以，謝謝。」最後還補充自己也可「慢慢的饒舌」唱慢歌也可以。

侯佩岑參加「浪姐6」後受訪請台下粉絲幫忙找工作。圖／摘自微博
侯佩岑參加「浪姐6」後受訪請台下粉絲幫忙找工作。圖／摘自微博

侯佩岑 葉童

上一則

成龍新片翻車？香港上映2天票房才8千多美元 恐創自己最低紀錄

下一則

袁惟仁近況曝光 女兒袁融滿20歲向陸元琪親吐這遺憾

延伸閱讀

侯佩岑變老30歲 老花白髮「阿嬤上身」認不出

侯佩岑變老30歲 老花白髮「阿嬤上身」認不出
侯佩岑變容 老30歲「白頭老奶奶」全場驚

侯佩岑變容 老30歲「白頭老奶奶」全場驚
「浪姐」態度轉變… 陳德容遭當眾呼巴掌不生氣

「浪姐」態度轉變… 陳德容遭當眾呼巴掌不生氣
莎拉布萊曼登浪姐觀眾驚喜 陳德容遭當眾呼巴掌全嚇傻

莎拉布萊曼登浪姐觀眾驚喜 陳德容遭當眾呼巴掌全嚇傻

熱門新聞

肖戰主演古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

2025-06-01 10:02
宏仁集團總裁王文洋的包養女大生案開庭，他並未出席。本報資料照

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

2025-06-04 09:45
章子怡公開和女兒醒醒的合照。(取材自章子怡微博)

章子怡公開9歲女兒正面照 五官拷貝汪峰「爸爸贏了」

2025-06-02 01:52
「小哈利」庾恩利穿肚兜上街，被網友偶遇。（取材自微博)

伊能靜兒小哈利「肚兜上街」網：就當他光膀子

2025-06-04 21:15
方媛曾被指是「天王嫂培訓班」的一員且曾經整容。(取材自Instagram)

天王嫂有無整容 兩個女兒「幫忙」證明

2025-06-05 07:00
房祖名很久沒有現身，外型變化很大。（取材自Intagram、微博）

房祖名近照曝光疑快禿頭 傳定居台北仍愛跑夜店

2025-05-31 22:55

超人氣

更多 >
川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫
老饕推好市多方形法棍「像新疆烤包子皮」 夾培根就成美味早餐

老饕推好市多方形法棍「像新疆烤包子皮」 夾培根就成美味早餐
不開玩笑 在美國取這11個名字違法

不開玩笑 在美國取這11個名字違法
川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果

川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果
美國務院急轉彎 下令恢復哈佛國際生簽證受理程序

美國務院急轉彎 下令恢復哈佛國際生簽證受理程序