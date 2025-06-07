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「醬園弄」女二之爭未停…楊冪、趙麗穎粉絲比完得獎紀錄比學歷背景

娛樂新聞組／即時報導
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楊冪飾演的王許梅是個挺出彩的角色。(取材自微博)
楊冪飾演的王許梅是個挺出彩的角色。(取材自微博)

由陳可辛執導、章子怡主演的電影「醬園弄」，從籌備到開拍皆獲得極高關注。該片日前公開新海報，宣告成為「上海國際電影節」開幕電影。不過，電影還沒上檔，楊冪趙麗穎的粉絲就為了「誰是女二」掀起罵戰。近日，罵戰愈演愈烈，雙方粉絲先是比較得獎紀錄，之後再提起學歷背景，互不退讓。

從「醬園弄」的海報站位可看出，楊冪和趙麗穎兩人一左一右，劇組給的待遇差不多。雖然在原本故事中，趙麗穎飾演的西林是靈魂人物，但劇本中楊冪飾演的王許梅也是個挺出彩的人物。

趙麗穎的粉絲為了證明自家偶像的實力，開始數起「醬園弄」中影后影帝章子怡、雷佳音，還有王傳君、易烊千壐的百花獎佳績，最後不忘提起趙麗穎奪得飛天視后、兩屆金鷹視后及百花女配。

楊冪的粉絲不甘示弱，便盤點起「醬園弄」眾演員學歷背景。作為「謀女郎」的章子怡出身中央戲劇學院眾人皆知，易烊千壐則為她22年後的小師弟；雷佳音與王傳君為上海戲劇學院的師兄弟，楊冪與李現則同為北京電影學院畢業生。而「醬園弄」中，唯獨趙麗穎並非出身戲劇名校，僅修畢中專課程，從來沒有接受過正式戲劇訓練。

其實，不論楊冪與趙麗穎的粉絲如何罵戰，對「醬園弄」來說也算是不詆毀作品水平的一種宣傳。甚至有評論指出，她們兩人就是妥妥的配菜，片方一開始找她們，就是看中了她們的流量和粉絲。

趙麗穎飾演的西林是全片靈魂人物。(取材自微博)
趙麗穎飾演的西林是全片靈魂人物。(取材自微博)

趙麗穎 楊冪 章子怡

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