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白鹿仙俠劇扮相像哪吒？「臨江仙」難看上熱搜 于正不服：習慣了

娛樂新聞組／即時報導
白鹿（左）、曾舜晞主演的仙俠劇「臨江仙」，一開播就因為「難看」上熱搜。（取材自微博）
白鹿（左）、曾舜晞主演的仙俠劇「臨江仙」，一開播就因為「難看」上熱搜。（取材自微博）

由古裝劇女神白鹿搭檔曾舜晞主演的仙俠劇「臨江仙」，一開播就因為「難看」上熱搜，不少網友吐槽服化道廉價像低成本短劇，再加上「五毛特效」，以及毫無邏輯的劇情、「土味感」台詞，完全脫離仙俠基調。但製作人于正不以為然，稱是因為「藝人夠紅，被所有眼紅的人盯著，習慣了」。

「臨江仙」講述四靈仙尊花如月（白鹿飾）與大成玄尊白九思（曾舜晞飾）本是同源共生的仙侶，卻因誤會反目成仇，經歷決裂、虐殺，花如月與白九思在愛恨苦苦掙扎中，發現自己其實早已捲入另一場更大的陰謀中，危機將至，兩人放下個人恩怨，以蒼生為命，並肩作戰共同拯救天下太平。

于正這次親自撰寫劇本，而在招商之際，他就預告該劇「一定會爆火」，沒想到開播後口碑翻車。

不少觀眾吐槽，「臨江仙」劇情低幼、邏輯混亂，例如女主角李青月第一集即「兒戲」向白九思提親；「五毛特效」也為人詬病，例如劇中一隻猴精對著李青月丟石頭，粗糙特效讓網友直呼「像20年前的仙俠劇」。

另外，白鹿的「七分褲+龍鬚劉海」造型，被調侃像「哪吒」；曾舜晞白胖的臉頰也被批「仙氣不足」、「脖子顯短」，尤其曾舜晞穿著白衣摟著白鹿的一幕，被網友嘲諷「像觀音摟著哪吒」。

不過，也有觀眾不以為然，認為輕喜劇風格劇情「土萌好笑」，「離婚仙俠」等反套路設定具有新鮮感，相當吸引人。

對於自家作品被嫌棄，于正表示，「一個早上戲還沒播之前就在的低位熱搜，突然就被加碼到我們戲上，簡直惡毒之極」。還稱，「說明藝人夠紅，被所有眼紅的人盯著，六大門派圍剿光明頂，習慣了」。

曾舜晞摟著白鹿的一幕，被網友吐槽「像觀音摟著哪吒」。（取材自微博）
曾舜晞摟著白鹿的一幕，被網友吐槽「像觀音摟著哪吒」。（取材自微博）

白鹿

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