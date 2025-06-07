周興哲談好友許瑋甯懷孕 讚嘆「怎麼可以這麼低調」

周興哲開心笑納蛋糕。記者許晉榮／攝影

坐擁2首破2億神曲的周興哲（Eric），今（7日）於台北信義區遠百A13舉辦第6張創作專輯「Almost 幾乎是愛情」簽唱會，吸引「小興星」群起湧至現場，即使午後突然下起大雷雨，也澆不熄他們的熱情與尖叫。而剛生完2胎的老婆趙岱新低調於台下支持，讓即將30而立的Eric感動萬分。

許久未在台北街頭獻唱，當Eric演唱新歌「想念你想我」、「我們沒開始」，台下粉絲瞬間沉醉幸福的氛圍。他也感性告白：「這11首歌，是寫給你們每一個人的情書。」事後他也於台下和大家分享近況：「真的很久沒在台北工作，有點緊張，但也很期待，只是今天看見大家這麼近距離看著我，有點不習慣，但真的非常開心。」

出道10年餘，Eric直到活動前夕仍在擔心台下無人，他說：「我剛才和公司的人在聊，現在還有人在辦簽唱會嗎？也曾想說會不會沒人來。結果看到很多從16歲陪我到現在的『小興星』，坦白說真的很感動。」

除了音樂與感謝，現場也準備了驚喜。華納音樂與星空飛騰娛樂也為即將在6月22日迎來30歲生日的Eric提前慶生，端上象徵10年里程的5層翻糖蛋糕。華納音樂董事總經理楊國修（KS）到場祝賀：「這張專輯是他音樂旅程的重要一步，也是對華語樂壇的重大貢獻。」星空飛騰CEO 羅維君也感性回憶兩人的十年合作，台上台下氣氛溫馨。

提及生日願望，Eric似有所感悟：「我該有的都有了，其實能跟朋友一起開開心心、小酌一下，對我而言就是最棒的禮物。」是否也跟老婆要個禮物？他笑說：「我目前好像都不缺了，哈哈！」

好友許瑋甯 即將升格人母，他驚訝又佩服：「她真的很強，怎麼可以這麼低調？但我很佩服他們的選擇。」如今開始一打二，是否傳授一些當爸的撇步？他感性說：「其實多虧老婆幫忙啦！這一切也來得很突然，也很幸福。不管小孩哭鬧什麼的，我還是很愛他們。」