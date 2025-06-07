我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓網路一度停擺 中俄也連不上 研究人員：似是內部問題

馬斯克刪文止戰？2篇批川普爭議推文已撤

周興哲談好友許瑋甯懷孕 讚嘆「怎麼可以這麼低調」

記者許晉榮╱即時報導
周興哲開心笑納蛋糕。記者許晉榮／攝影
周興哲開心笑納蛋糕。記者許晉榮／攝影

坐擁2首破2億神曲的周興哲（Eric），今（7日）於台北信義區遠百A13舉辦第6張創作專輯「Almost 幾乎是愛情」簽唱會，吸引「小興星」群起湧至現場，即使午後突然下起大雷雨，也澆不熄他們的熱情與尖叫。而剛生完2胎的老婆趙岱新低調於台下支持，讓即將30而立的Eric感動萬分。

許久未在台北街頭獻唱，當Eric演唱新歌「想念你想我」、「我們沒開始」，台下粉絲瞬間沉醉幸福的氛圍。他也感性告白：「這11首歌，是寫給你們每一個人的情書。」事後他也於台下和大家分享近況：「真的很久沒在台北工作，有點緊張，但也很期待，只是今天看見大家這麼近距離看著我，有點不習慣，但真的非常開心。」

出道10年餘，Eric直到活動前夕仍在擔心台下無人，他說：「我剛才和公司的人在聊，現在還有人在辦簽唱會嗎？也曾想說會不會沒人來。結果看到很多從16歲陪我到現在的『小興星』，坦白說真的很感動。」

除了音樂與感謝，現場也準備了驚喜。華納音樂與星空飛騰娛樂也為即將在6月22日迎來30歲生日的Eric提前慶生，端上象徵10年里程的5層翻糖蛋糕。華納音樂董事總經理楊國修（KS）到場祝賀：「這張專輯是他音樂旅程的重要一步，也是對華語樂壇的重大貢獻。」星空飛騰CEO羅維君也感性回憶兩人的十年合作，台上台下氣氛溫馨。

提及生日願望，Eric似有所感悟：「我該有的都有了，其實能跟朋友一起開開心心、小酌一下，對我而言就是最棒的禮物。」是否也跟老婆要個禮物？他笑說：「我目前好像都不缺了，哈哈！」

好友許瑋甯即將升格人母，他驚訝又佩服：「她真的很強，怎麼可以這麼低調？但我很佩服他們的選擇。」如今開始一打二，是否傳授一些當爸的撇步？他感性說：「其實多虧老婆幫忙啦！這一切也來得很突然，也很幸福。不管小孩哭鬧什麼的，我還是很愛他們。」

最後，Eric也許下未來的大夢想：「希望有一天能站上大巨蛋，這是我一直以來的願望，也正在努力安排中！」

周興哲7日在台北舉行新專輯簽唱會。記者許晉榮／攝影
周興哲7日在台北舉行新專輯簽唱會。記者許晉榮／攝影
周興哲（中）7日舉行新專輯簽唱會，華納音樂董事總經理楊國修（右一）及星空飛騰CE...
周興哲（中）7日舉行新專輯簽唱會，華納音樂董事總經理楊國修（右一）及星空飛騰CEO羅維君到場祝賀。記者許晉榮／攝影
周興哲演唱兩首新專輯歌曲。記者許晉榮／攝影
周興哲演唱兩首新專輯歌曲。記者許晉榮／攝影

許瑋甯 CEO

上一則

林心如「床上談」火辣多版本 殺青酒放話：一刀不剪

延伸閱讀

4歲赴美的南加男子遭拘留 懷孕妻與兩幼子陷困境

4歲赴美的南加男子遭拘留 懷孕妻與兩幼子陷困境
醞釀13年推新專輯「Whisper」 陳乃榮感謝老婆賴琳恩

醞釀13年推新專輯「Whisper」 陳乃榮感謝老婆賴琳恩
炒話題？趙櫻子自爆懷孕又親密摟男 全網猜精主

炒話題？趙櫻子自爆懷孕又親密摟男 全網猜精主
許瑋甯背影「厚一層」？不回應孕事 用照片說話

許瑋甯背影「厚一層」？不回應孕事 用照片說話

熱門新聞

肖戰主演古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

2025-06-01 10:02
章子怡公開和女兒醒醒的合照。(取材自章子怡微博)

章子怡公開9歲女兒正面照 五官拷貝汪峰「爸爸贏了」

2025-06-02 01:52
宏仁集團總裁王文洋的包養女大生案開庭，他並未出席。本報資料照

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

2025-06-04 09:45
「小哈利」庾恩利穿肚兜上街，被網友偶遇。（取材自微博)

伊能靜兒小哈利「肚兜上街」網：就當他光膀子

2025-06-04 21:15
方媛曾被指是「天王嫂培訓班」的一員且曾經整容。(取材自Instagram)

天王嫂有無整容 兩個女兒「幫忙」證明

2025-06-05 07:00
房祖名很久沒有現身，外型變化很大。（取材自Intagram、微博）

房祖名近照曝光疑快禿頭 傳定居台北仍愛跑夜店

2025-05-31 22:55

超人氣

更多 >
若即若離不深交 3星座看似聊得來但「身上有道牆」

若即若離不深交 3星座看似聊得來但「身上有道牆」
加熱剩菜時忽略一步驟 當心病菌吃下肚

加熱剩菜時忽略一步驟 當心病菌吃下肚
頭髮該多久洗一次？ 捲髮族不想毛躁記住這些清潔原則

頭髮該多久洗一次？ 捲髮族不想毛躁記住這些清潔原則
親子北京移居加州2年 物價高到嚇人但有一最大收穫

親子北京移居加州2年 物價高到嚇人但有一最大收穫
ICE突襲洛市中心抓捕無證客 裝甲車被百人包圍抗議

ICE突襲洛市中心抓捕無證客 裝甲車被百人包圍抗議