不是周杰倫 林俊傑大巨蛋首日嘉賓是他 JJ嗨完成心願

林俊傑大巨蛋開唱氣勢恢弘，全場4萬人沈醉在他歌聲中。圖／JFJ PRODUCTIONS提供

林俊傑的大巨蛋之夜，不只是情懷，更是一場精準控制的修煉。

在台北大巨蛋的舞台，規格宏大已經是標準配置，3000片LED高透視螢幕與超過2000顆燈具環繞，硬體沒搶走表演本身，當林俊傑坐在訂製的超跑 鋼琴移動台，緩緩繞行觀眾席，唱著「記得」與「她說」時，他與4萬名觀眾的距離立刻拉近，「我看不到眼神，但我聽得到你們的聲音，感受到你們的熱情」

相隔3年回到發跡原點台北，成為第3位站上大巨蛋的華語歌手，林俊傑相當興奮：「這是最值得珍惜的一刻，也是最值得慶祝的一刻，台北的朋友好久不見，台北是林俊傑出道的地方，也是音樂公司發跡的地方，今天來到現場的朋友，我想有一部分是看著我一路走來的吧！」隨後在「小酒窩」一曲中，把歌詞「我永遠愛你到老」改為「我永遠愛你台北」。

這場已走過40座城市、累積260萬人次的演出，穩定、節制、紮實，「一千年以後」、「修煉愛情」、「江南」、「編號89757」，快慢之間，觀眾被安然放置在JJ精準的音樂流動中，他笑說：「林俊傑的歌一定要有音準。」

他唱「Always Online」時，突然看到台下的林志穎 ，想起2人是生活上、工作上的好友，「我想到人生有個可以互相鼓勵的人」，所以他當下喊了「林志穎」3個字，台下觀眾以為林志穎就是當晚嘉賓，紛紛期待他從舞台機關走出，讓林俊傑看了大笑：「我是很即興的。」

真正的嘉賓是韋禮安，他和林俊傑合唱「修煉愛情」、「如果可以」，JJ表示：「跟韋禮安認識好些年了，第一次見面是在金曲獎的頒獎典禮上，很欣賞他的音樂才華也一直很希望有機會可以跟他合作。幾年前我們因為『手牽手』的大合唱有了很短暫的音樂上的交集，這次FINAL LAP台北站終於有機會邀請他來同台演唱，非常開心也很盡興！算是完成了一個小心願。」

韋禮安笑說第一次碰到JJ是他第一次參加金曲獎，「當時JJ哥就坐在我旁邊，我心想『好奇怪，