這位女星唱紅「隱形的翅膀」成中國高考最忙的人

張韶涵唱紅「隱形的翅膀」，成為每年中國高考最忙碌的人。(取材自微博)

中國2025年高考 7日登場，多地中學和家長為應試學子造勢，據快科技報導，每年高考期間，張韶涵總被反覆提及，她被稱為「電子陪考人」，是每年高考最忙碌的人，主要是她演唱的勵志歌曲「隱形的翅膀」為無數考生注入力量。

根據報導，「隱形的翅膀」發行時間是2006年1月，是張韶涵的代表作之一，歌中無論是旋律或歌詞，都讓人覺得溫暖與安定，極具爆發力的嗓音演繹下給聽者帶來不一樣的力量。歌詞中「每一次，都在徘徊孤單中堅強，每一次，就算很受傷也不閃光，網友稱簡直是為考生量身打造的，考生們挑燈夜讀感到疲憊時，聽這首歌，就會感覺有一股力量在支撐著自己。

報導指出，也有網友表示，張韶涵的歌曲適用高考的任何情境，跟高考的氣氛太吻合了，她的歌曲如「隱形的翅膀」「淋雨一直走」「篇章」等成為高考期間新聞報導的固定背景音樂，網友戲稱「每年六月最忙的是張韶涵的BGM(background music)」；有家長說，自己也會想辦法讓孩子減輕壓力，播放張韶涵的歌曲就是一種簡單有效的方式。

張韶涵在加拿大 參加唱歌比賽奪得冠軍後到台灣發展，唱紅「遺失的美好」、「歐若拉」、「隱形的翅膀」等多首經典歌曲，也主演多部經典台劇 「MVP情人」、「海豚灣戀人」等。近年來她將演藝重心轉往大陸，2018年參加「歌手2018」歌唱競技節目久違亮相，嘹亮的嗓音掀起不少人的童年回憶，在大陸重新翻紅。

「隱形的翅膀」歌詞