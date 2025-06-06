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這位女星唱紅「隱形的翅膀」成中國高考最忙的人

娛樂新聞組／即時報導
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張韶涵唱紅「隱形的翅膀」，成為每年中國高考最忙碌的人。(取材自微博)
張韶涵唱紅「隱形的翅膀」，成為每年中國高考最忙碌的人。(取材自微博)

中國2025年高考7日登場，多地中學和家長為應試學子造勢，據快科技報導，每年高考期間，張韶涵總被反覆提及，她被稱為「電子陪考人」，是每年高考最忙碌的人，主要是她演唱的勵志歌曲「隱形的翅膀」為無數考生注入力量。

根據報導，「隱形的翅膀」發行時間是2006年1月，是張韶涵的代表作之一，歌中無論是旋律或歌詞，都讓人覺得溫暖與安定，極具爆發力的嗓音演繹下給聽者帶來不一樣的力量。歌詞中「每一次，都在徘徊孤單中堅強，每一次，就算很受傷也不閃光，網友稱簡直是為考生量身打造的，考生們挑燈夜讀感到疲憊時，聽這首歌，就會感覺有一股力量在支撐著自己。

報導指出，也有網友表示，張韶涵的歌曲適用高考的任何情境，跟高考的氣氛太吻合了，她的歌曲如「隱形的翅膀」「淋雨一直走」「篇章」等成為高考期間新聞報導的固定背景音樂，網友戲稱「每年六月最忙的是張韶涵的BGM(background music)」；有家長說，自己也會想辦法讓孩子減輕壓力，播放張韶涵的歌曲就是一種簡單有效的方式。

張韶涵在加拿大參加唱歌比賽奪得冠軍後到台灣發展，唱紅「遺失的美好」、「歐若拉」、「隱形的翅膀」等多首經典歌曲，也主演多部經典台劇「MVP情人」、「海豚灣戀人」等。近年來她將演藝重心轉往大陸，2018年參加「歌手2018」歌唱競技節目久違亮相，嘹亮的嗓音掀起不少人的童年回憶，在大陸重新翻紅。

「隱形的翅膀」歌詞

每一次 都在徘徊孤單中堅強

每一次 就算很受傷 也不閃淚光

我知道 我一直有雙隱形的翅膀

帶我飛 飛過絕望

不去想 他們擁有美麗的太陽

我看見 每天的夕陽 也會有變化

我知道 我一直有雙隱形的翅膀

帶我飛 給我希望

我終於 看到 所有夢想都開花

追逐的年輕 歌聲多嘹亮

我終於 翱翔 用心凝望不害怕

哪裡會有風 就飛多遠吧

☆ ☆ ☆

不去想 他們擁有美麗的太陽

我看見 每天的夕陽 也會有變化

我知道 我一直有雙隱形的翅膀

帶我飛 給我希望

我終於 看到 所有夢想都開花

追逐的年輕 歌聲多嘹亮

我終於 翱翔 用心凝望不害怕

哪裡會有風 就飛多遠吧

隱形的翅膀 讓夢恆久比天長

留一個願望 讓自己想像

高考 台劇 加拿大

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