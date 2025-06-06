范瑋琪上「歌手」破音狂抖慘遭網友狠酸…她下台痛哭

范瑋琪得到最後一名。圖／摘自微博

范瑋琪 今（6）日以補位歌手的身分上中國節目「歌手2025」直播，沒想到她唱自己的經典歌曲「最初的夢想」破音，中國網友嘲聲一片，不懂為何她能參加節目，還有人說笑暈了，微博 熱搜的關鍵字是「范瑋琪聲音好抖」、「范瑋琪破音」，最後范瑋琪淪落最後一名，挑戰失敗。

范瑋琪下台後更忍不住爆哭，更一度說不出話，她說：「對不起好失態喔！不管怎麼樣我就是覺得…看到他們懇切的眼神跟我一起唱，然後給我這麼大的鼓勵，我覺得值了，真的值了。」

隨後范范也正面回應網友批評她唱得很抖：「第一次參加這麼棒的節目，第一次表演，說不緊張是騙人的，可能網友說我聲音有點抖，我也虛心接受，接下來如果還有機會繼續唱歌的話，希望可以帶來更多更好的音樂給大家，可以跟這麼多這麼棒的音樂人合作、表演，我覺得我已經在追逐我最初的夢想的路上前進一大步了。」