金馬導演遭爆伸鹹豬手「摸腿」、「舔乳」樣樣來

蕭雅全憑「老狐狸」拿下最佳導演獎。記者吳致碩／攝影

金馬導演蕭雅全遭爆伸「鹹豬手」！曾以短片「飛往昨天的CI006」入圍金穗獎的女導演陳蔚爾，在臉書上發出長文，內容暗指曾遭一名男性導演「摸腿」、「舔右乳」，讓她身心靈受到極大的創傷，而就內文描述的導演，正是日前以電影「老狐狸」拿下金馬最佳導演獎的蕭雅全。

陳蔚爾提到，自己與蕭雅全的相遇是在2005年，當時因短片「飛往昨天的CI006」透過其他監製與蕭雅全結識。後來從2015年開始因配音工作兩人再度搭上線，熟稔之後蕭雅全時不時會傳訊調情，包括「妳穿高跟鞋嗎？」、「很性感吧？」、「我對性感沒抵抗力」等的字眼，甚至不避諱的直說若是對方在台北會邀約「做愛」。

陳蔚爾表示，除了Line上面的聊天以外，一共有三次自己的身體界線被侵犯：「每次發生都是他知道我和當時男友鬧矛盾或分手的單身期間，一次是他說要幫我按摩腿，我記得只要他過分了，我就嘖一聲打他的手制止。再一次是他坐在我旁邊時，把手放到我的大腿上摩挲。」而在陳蔚爾告知：「我是沒辦法性愛分離的人，我只要睡了就會認真，認真了就會纏著你不放，憂鬱症 會發作，會鬧自殺。」對方才作罷。

對此，陳蔚爾形容自己不知不覺地落入必須保持機智、有時裝傻扮乖、不失風趣且不能掃他興的角色扮演陷阱中，「好擋住前輩每隔一段時間便會出現的，那些佯裝成『開玩笑』、『關心』、『邀請』兼偶爾略施小惠的試探──我竟然也相當習慣了。」

陳蔚爾也坦言，自己當時天真地以為只要一直巧妙幽默地扯開話題耍嘴皮子，以及絕對不同意他的性要求，就能用魔法打敗魔法並且維持同為導演的尊嚴，強調「只有我，始終真心地把他當作忘年之交的朋友。」

同時，陳蔚爾指出，蕭雅全時不時會向她抱怨與妻子經常吵架，「想想也實在很套路，我的回應每次都是：你們都交往結婚那麼久了還有架吵，這是在乎、是激情、是真愛。」陳蔚爾更因為信任，也會和蕭雅全聊自己男友相關的事情，「但如今醒覺的我非常後悔，我錯了。我錯以為前輩和我聊我的感情狀況是出自關心」。

而在2019年8月，陳蔚爾與對方相約面交，兩人一如往常閒聊、喝了點酒，有些微醺，「後來我在靠近大門口窗邊的一個編織吊床上半坐半躺著休息。他突然走過來，對我出手。完蛋，我僵住了。幸好吊床很不方便壓制上來，但他還沒有放棄，他摩挲我的腿，接著掀開我衣服，舔我的右乳，我那後來於2023年12月1日確診乳癌 的右乳」。

之後，2023年11月25日頒獎典禮上，蕭雅全以電影「老狐狸」拿下金馬最佳導演獎，台上致詞時感謝侯孝賢 導演：「『不要謝我，你要跟我道謝不如去幫助別人』是他教會我，道謝是有重量的。」

這樣的感言也讓陳蔚爾直說：「聽得獎感言到這裡的時候，我像是被雷打到一樣。我心想：天啊！！原來伸手摸我的腿、把手伸進我衣服裡，舔我的身體就是你感謝侯xx的方法？！難道侯xx也是這樣『幫』你的嗎？」

最後，陳蔚爾指出：「我對他的情感，從頭到尾都只是對前輩的敬愛和仰慕，沒有任何性意圖。是身為一個晚輩、後進單純的欣賞，懷著尊重與信任的情感。我以為那樣的信任是美好的、創作人之間的惺惺相惜。但我沒有想到，那樣單純的敬意，竟然會被當成是一種性允許，甚至邀請，這讓我心碎，也讓我懷疑，原來我用全心全意對待的情誼，在他眼中竟是如此輕薄。」

陳蔚爾坦言，自己寫這篇文章出來其實相當痛苦：「看到對話聊得很好的一些時光也會心軟。然而，自從我知道這一切原來不是只有我一個人的遭遇後，我覺得這是我必須做的事情。我希望也有類似經歷、遭遇老狐狸們的姐妹們，都不要責怪自己，這不是妳們的錯。有鑒於可能會有人檢討我被『幫助』了什麼的質疑，全文都已寫完，主要就你們看到的這樣，頂多再加上一些詢問和討論。劇本餐我實際只吃到一次，是一碗麵。我的其他機會都是看了我作品或別的好前輩、同行推薦而來的，跟他沒關係。」