跳水王子戴利揭霸凌往事：被迫反鎖教室獨自吃飯

湯姆·戴利。(路透資料照片)

英國跳水王子湯姆·戴利（Tom Daley），擁有陽光大男孩外型與完美肌肉線條，一路橫掃各大跳水競賽，在奧運 場邊織起毛線的興趣，更是萌翻眾人，只是在他燦爛的笑容下，卻藏著成名背後的陰影。

在新上映的紀錄片《1.6秒》中，他首度公開談起這段故事：年僅14歲即站上北京奧運舞台的他，光鮮亮麗的背後卻是校園霸凌的惡夢──遭同儕辱罵、恐嚇要打斷他的腿，甚至被迫午休時把自己反鎖在教室裡吃午餐。這段青春歲月，讓他一度自我懷疑，並對外界的敵意保持沉默，「我當時甚至覺得，承認被欺負是種羞恥。」

根據《People》獨家訪問，戴利的壓力不只來自校園，進入專業跳水體系後，他在2011年曾獲英國跳水高層指示，必須「瘦回2008年的體態」，卻反而成為他自我價值感崩解的轉折點，戴利說：「那是我第一次感覺自己不再被看重於跳水成績，而是外表。」接著他飲食失控與罪惡感接踵而至，甚至採取極端手段避免進食後留住熱量，陷入了難以自拔的惡性循環。

經歷失落、父親病逝與內在的掙扎後，戴利最終在成為丈夫與父親的過程中找回自我：「我終於看見了全貌，我不再把自我價值建立在跳水成績上。」因為他不只有一個身分，是是跳水選手，也是丈夫、是爸爸、是朋友、是兒子。」過去的經歷，不管好壞都成就了今天的他，至少線現階段的戴利，已跟過去的自己和解了。