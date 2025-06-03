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神秘嘉賓竟是這2人… 小沈陽演唱會變「家庭KTV」 觀眾喊退票

娛樂新聞組／即時報導
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小沈陽在瀋陽開演唱會卻翻車了。(取材自微博)
小沈陽在瀋陽開演唱會卻翻車了。(取材自微博)

憑藉表演小品出道、曾在春晚以「不差錢」暴紅的小沈陽，自2024年啟動「我不！是歌手」巡迴演唱會，正式宣告歌手身分，轉換跑道。日前，他在瀋陽開唱，沒想到請來的神秘嘉賓竟然不是知名藝人，而是自己的女兒和毫無知名度的妻舅，引得網友吐槽，把演唱會當「家庭KTV」了。

東北二人轉出身的小沈陽，除了小品和電視劇，還演過電影，他憑藉幽默詼諧的喜劇風格和接地氣的表演方式，吸粉無數。2016年，他參加歌唱綜藝「跨界歌王」並獲得季軍，成為轉型歌手的起點。

近日，小沈陽回到瀋陽辦演唱會，他早早便開始宣傳的「神秘嘉賓」在正式表演時終於揭曉，竟然是他的女兒沈佳潤和「小舅子」曹瑞。讓原本期盼是趙本山或是宋小寶的觀眾們氣炸了，紛紛表示，「這是演唱會還是你們的家庭KTV」、「神秘嘉賓可以是你女兒，但不能只有你女兒」、「是為了帶女兒出道吧」。

觀眾並順帶吐槽起沈佳潤唱歌跑調、節奏卡不準等問題，不少觀眾高喊起「退票」，甚至有人起身就走，現場一度相當混亂。眼見場面有些狀況，小沈陽在台上當場下跪，並稱舞台到手的時候，距離開唱就剩4天時間，排練和調試設備都來不及，所以才出了這麼多岔子，還說會在慶功宴上「收拾」工作人員。

據了解，這場演唱會除了神秘嘉賓惹眾怒，也因螢幕故障、音響效果差等舞台事故讓觀眾氣到不行。有知情人士爆料，這演唱會從籌備到執行根本就是「草台班子」在搞。音響設備號稱「百萬級」，其實是租來的舊設備，整個流程亂糟糟的，連彩排都沒有就直接登台。

對此，小沈陽在社交平台發文，「接受一切批評的聲音，還需繼續努力，加油，咱們爺倆一定要對得起觀眾，對得起喜歡咱們的人」目前，瀋陽文旅部門已介入調查設備供應商。

小沈陽演唱會的神秘嘉賓竟然是自己女兒沈佳潤。(取材自微博)
小沈陽演唱會的神秘嘉賓竟然是自己女兒沈佳潤。(取材自微博)

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