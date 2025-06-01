音準太完美…CP查理襲榜「歌手」成功 卻被揪出疑似「自動修音」

「歌手2025」襲榜歌手CP查理被爆使用自動修音Atuo-tune，引起熱議。(取材自微博)

強調不修音、全程真唱直播的綜藝節目「歌手」，曾是很多觀眾心中的頂流綜藝，但在最新一期「歌手2025」中，「襲榜歌手」CP查理（Charlie Puth）唱了兩首歌，完美嗓音讓觀眾飆淚，事後卻被專業人士發現他疑似使用自動修音Atuo-tune，瞬間引爆全網。

憑著電影「玩命關頭」(Fast & Furious)主題曲「See You Again」紅遍全球的CP查理，去年就曾傳出要參加「歌手」，後因檔期問題作罷。這次，他演唱經典神曲「See You Again」和「Attention」，果然讓現場觀眾隨之瘋狂。不過，他近乎完美的嗓音、沒有任何音準波動、沒有絲毫氣息不穩的演唱過程，引起不少音樂專業人士質疑。

有不少觀眾和樂評人指出，CP查理在演唱時疑似全程開啟即時音調修正軟體「Autotune」，讓他的音準呈現「機械式精準」，尤其假聲部分被指「電音痕跡明顯」。另有網友透過音頻波形圖對比，發現他這次的演唱與以往現場表現有著顯著差異。

對此，有觀眾質疑，「歌手」節目一向以「無修音、全程真唱」作為賣點，其他參賽歌手皆確實遵守，為何襲榜歌手」CP查理可享有「特權」？節目公信力和公平性何在？相關話題閱讀量在短短48小時內突破3億。目前節目組尚未發布正式聲明回應此事。