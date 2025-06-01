拍偶像劇卻假親？「謀女郎」劉浩存「借位吻」挨轟：什麼年代了

劉浩存出道以來幾乎沒拍過真實吻戲。（取材自微博）

頂著「謀女郎」身分出道的劉浩存，曾憑藉電影「送你一朵小紅花」提名金雞獎最佳女主角，演技受到肯定。這兩年，開始跨足電視劇的她，陸續演出「脫軌」、「上甘嶺」，近日，更和王安宇一起演出偶像劇「陷入我們的熱戀」。卻沒想到，一場「借位」吻戲讓劉浩存被罵上熱搜。

「陷入我們的熱戀」是一部青春愛情劇，講述徐梔（劉浩存飾）與陳路周（王安宇 飾）意外相識後，發展出情愫，但在兩人關係逐漸升溫之際，陳路周卻被迫出國讀書。直到陳路周放棄留學，回國進入徐梔就讀的大學，緣分才得以延續。最終兩人互相療癒、彼此守護。

原著中，劉浩存的人設是個主動的「接吻狂魔」，很喜歡親吻男方感受被愛的滋味，但劇版大幅刪改親密戲分，削弱了角色張力和情感濃度。

隨著劇情推進，觀眾發現劇中多場吻戲竟採用鏡頭轉換或借位處理，例如戲院初吻、飯店復合等場景，均未直接呈現唇部碰觸畫面，部分鏡頭僅以影子、遠景或肢體遮擋完成。

如此「敷衍」做法，讓不少網友氣到大罵，「都什麼年代了，看偶像劇還有借位這東西」、「不能接受吻戲就別接偶像劇」、「太不敬業了」、「這劇看得很沒勁」。