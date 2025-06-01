走不出喪女痛 白冰冰曝S媽現況「哭也哭不出來」

白冰冰(左)響應曹金鈴邀請關懷弱勢長輩。記者沈昱嘉／攝影

白冰冰今天應舞蹈家曹金鈴邀請，出席「臺北市桔色關懷協會」舉辦的公益演唱會，關懷長者與弱勢族群。白冰冰先前曾私下關心S媽，她想到之前自己也是在夜深人靜時特別難熬，所以乾脆在半夜陪S媽聊天，「她那時哭也哭不出來，心裡悶著一口氣」。

白冰冰鼓勵S媽把委屈哭出來，同樣走過喪女之痛，白冰冰非常理解S媽的狀態，「白天看起來好好的，可是夜深人靜就是天人交戰的時候」。因此白冰冰告訴S媽「很多事太突然了，我說要哭就哭吧！把委屈哭出來，還要哭很久的」。她也鼓勵內心有傷痛的朋友，要哭就哭出來，「之後擦乾眼淚，日子還是要過下去」。

白冰冰透過白曉燕文教基金會延續對女兒的愛，資助警察子女獎學金。面對基金會經費緊繃，白冰冰剛開始自掏腰包，向各界募款，但目前經費卡關，今天也呼籲大家可以一起參加捐款。白冰冰感嘆時間過很快，一轉眼白曉燕基金會已經成立28年。她遇過有小朋友詢問：「白曉燕是誰？發生什麼事？」讓白冰冰忍不住想起女兒若還在世，都已經40幾歲了。

現在白冰冰也成為了長輩，更重視高齡者的權益。她之前把自己要去看的江蕙演唱會門票送給清潔人員，看到他們歡天喜地抱在一起，覺得自己把好東西分享出去，特別有意義。