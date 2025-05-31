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「美國高空大馬戲團」成功挑戰金氏紀錄 嘴吊185公斤

記者廖福生／即時報導
麥可雷迪夫成功突破金氏世界紀錄。圖／寬宏藝術提供
麥可雷迪夫成功突破金氏世界紀錄。圖／寬宏藝術提供

世界級馬戲演出「美國高空大馬戲團」於今（31）日在台北小巨蛋盛大演出，現場演藝圈眾星雲集，藝人JR紀言愷、郭子乾、唐從聖、黃小柔、林佑星等人都前往朝聖。挑戰地心引力的表演讓眾人直呼：「心臟快停了！」

演出現場聚集世界頂尖高空特技表演者，其中特技高手麥可雷迪夫以「鐵顎旋轉」在現場突破金氏世界紀錄，引爆全場尖叫；而曾突破金氏世界紀錄的串場小丑「比魯林」的衛斯理威廉斯，大膽騎乘970公分多高的單輪車。

本次「美國高空大馬戲團」演出最大亮點之一，莫過於空中特技好手麥可雷迪夫的驚人挑戰。他以「鐵顎旋轉」特技聞名國際，多次登上世界舞台，演出現場展現他超乎常人的顎力懸掛技巧，並成功突破金氏世界紀錄，用嘴巴懸吊三個成人，重達185.8公斤長達10秒，向台灣觀眾展現他超乎常人的決心與實力。

同場還有突破金氏世界紀錄、曾登上「美國達人秀」、「英國達人秀」的單輪車傳奇-衛斯理·威廉斯，他騎乘高達9.7公尺的高空單輪車，重現金氏世界紀錄的演出，兩位頂尖特技表演者的演出，更是掀起全場高潮。

而由貝拉塔巴克領軍的摩托車特技團隊雷霆騎士，於高達30公尺、重達1萬磅的鋼製球體中進行「死亡之球」演出，展現多輛摩托車在高空中高速交錯騎乘的驚人技術。該團隊曾創下同時最多摩托車進入鋼球的金氏世界紀錄，為馬戲界寫下歷史。

此外，來自「美國達人秀」的高竿平衡組合「無懼雙人組」，一位站立地面穩定支撐長竿，一位於長竿頂端平衡變換動作，無使用安全繩索，實力令人驚嘆；哥倫比亞傳奇格林家族則帶來空中飛人與命運之輪演出，融合文化創意與家族傳承，屢獲歐洲馬戲節獎項。

衛斯理威廉斯演出金氏世界紀錄高空單輪車。圖／寬宏藝術提供
衛斯理威廉斯演出金氏世界紀錄高空單輪車。圖／寬宏藝術提供

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