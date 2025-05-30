甄嬛「防偽標誌」不見了？孫儷點掉唇下痣衝熱搜…網狂猜原因
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大陸知名女星孫儷日前出席慈善晚宴活動，被網友發現招牌「唇下痣」竟然消失了，瞬間掀起熱議，隨後登上熱搜。有網友擔心說，「福痣」沒了，感覺突然沒了韻味；但也有人爆料，那顆根本不是「痣」。
揚子晚報導，關於孫儷的痣是個老話題了。早在「甄嬛傳」播出期間，孫儷唇下的一個小黑點就引發過觀眾關注，到「羋月傳」和「那年花開月正圓」播出期間，在被孫儷演技征服的觀眾看來，她唇下的那顆痣成了她「美麗的標誌」。還有網友指出，孫儷這個痣在面相上屬於「口下有痣，是善痣」。
連孫儷自己也曾在微博上曬出一張扮演甄嬛的「有痣」近照，還稱「哎呀，在下所生長的面部位置是極好的，於娘娘的朱唇下若隱若現，是最好不過了，我願旺財又旺福」。
但事實上，孫儷的那顆痣並不是天生的，而是她在2003出車禍時，遭玻璃碎片刺入皮膚後形成的疤痕增生。
孫儷在2013年11月6日的微博稱，「十年前我出了一車禍，醒來時滿嘴玻璃，三天後我在下下巴那兒，自己拔出一塊碎玻璃。今天就在剛才，我在自己的嘴角邊，又拔出另一塊玻璃，它伴隨了我十年！我要把它裱起來！通過這件事兒，真覺得自己是條漢子」。
對於痣的去向，孫儷並未做出回應，但不少網友表示，「有痣的時候比較有特色，現在沒了美貌更上一層樓」、「痣在不在都不影響她的演技就是了」，但也有不少粉絲狂猜娘娘點痣原因，有人認為應該是為了健康因素，有人說是為了拓寬戲路、美學考量，更有人提到面相玄學，說法不一，反應兩極。
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