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獨／黑澀會女星憂鬱暴瘦剩37公斤 變紋繡師驚人現況曝

記者梅衍儂／專訪
詩亞現在看很開，努力過好自己的生活。記者王聰賢／攝影
詩亞現在看很開，努力過好自己的生活。記者王聰賢／攝影

詩亞從「我愛黑澀會」發跡，以藝名「糖果」跳蔡依林「舞孃」一戰成名，當年在節目中安靜不多話，這些年來卻不斷陷入口水紛爭、訴訟以及閨蜜鬧翻等新聞，她坦言為此罹患憂鬱症，一度想不開，暴瘦到37公斤。

從黑澀會到女團、通告咖，詩亞自認以前性格很衝，導致負面新聞滿天飛，「被說難搞、雙面、做作，這些負面標籤如果我不出來反駁，就沒辦法為自己發聲」，所以她攻擊性很強，前年「小姐不熙娣」討論明星大頭症，網友根據Pag爆料線索把矛頭指向她，詩亞氣到報警喊告，還常跟網友筆戰。

她曾想離開這世界，但媽媽和弟弟拖她去看身心科，把瀕臨崩潰的她拉回來。如今她轉換身份，斜槓電商、美業，當起了紋繡師，「演藝圈收入很不穩定，最慘一個月薪水是零」，有了副業後，穩定了她的情緒和生活，雖然現在仍須定期服藥，好在藥物對身體影響不大，她幫客人服務時不會手抖。

詩亞談起紋繡眉飛色舞，從小她就對化妝很有天份，黑澀會時期常在後台幫小薰打點妝容，旁人看了都大讚她手藝，她出國學技術，上過一次課就調出和老師一樣的顏色，「有同學已經有10年經驗都調不出來，老師一開始看我外型覺得我吃不了苦，最後我變成得意門生，老師說我的色感是天生的」。

她一天上課8小時，學成後回台灣準備了4個月，每天都練10個小時，眉毛、眼線、唇色、髮際線都學，今年初終於開設個人工作室，「服務第一個客人時我超緊張，比我站上小巨蛋表演還緊張」，最終成果讓對方很滿意。

詩亞坦言自己以前個性很衝。記者王聰賢／攝影
詩亞坦言自己以前個性很衝。記者王聰賢／攝影
詩亞開業前每天都練習10小時。記者王聰賢／攝影
詩亞開業前每天都練習10小時。記者王聰賢／攝影
詩亞成為紋繡師開創人生副業。記者王聰賢／攝影
詩亞成為紋繡師開創人生副業。記者王聰賢／攝影

憂鬱症 蔡依林 電商

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