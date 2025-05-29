「苦盡柑來」霸凌？臨演爆被迫剃頭、雪中苦等…網飛要查

「苦盡柑來遇見你」海報。（取自IMDb）

Netflix (網飛)人氣韓劇 「苦盡柑來遇見你」（폭싹 속았수다）由IU、朴寶劍領銜主演，以濟州島為背景，講述從學生時期相識的愛純與寬植橫跨數十年的生命旅程。日前獲得百想藝術大賞多項提名肯定，卻爆出拍攝現場遭控出現「劇組霸凌」行為，引發韓網熱議。

根據「朝鮮日報」、「京鄉體育報」等韓媒報導，有疑似參與拍攝的網友在社群爆料，痛批劇組對臨時演員待遇惡劣、環境艱苦，甚至形容該劇早在臨演圈內就是「敬而遠之的黑名單」。爆料者指出，「苦盡柑來遇見你」在拍攝過程中，要求臨演強制剃頭、剪髮，卻連基本的保暖衣物與暖爐都未提供。有臨演表示，即使在大雪紛飛的寒冬，現場也無室內休息區，只能在戶外受凍，最終還是有主演看不下去，親自將他們帶上房車取暖。還有其他網友補充，劇組未提供茶水桌或餐車，年長臨演只能在餐廳內草草吃飯，「30分鐘內吃完快走」，連內搭保暖衣都不允許，嚴重影響身體狀況。

還有網友指出，自己曾幫忙劇組處理拍攝用車輛，卻遭到刁難與辱罵，最終連工資都沒拿到，「這部劇總預算6百億韓元，看起來全都砸在藝人酬勞，其他人只能苦撐」。另有爆料提到，劇組連日奔波全韓拍攝，卻不安排住宿，冷天只給一個漢堡跟可樂，甚至沒準備休息空間，讓大家在零下氣溫裡等待數小時。

不過關於爆料，業內人士指出，由於是匿名爆料，且該劇還包含海外合作，確認細節需時較長，而 Netflix 今（28）日回應媒體，「我們持續與韓國製作夥伴合作，致力於創造更好的製作環境，目前正針對爆料內容確認是否屬實，以防止類似情況再次發生。」同時也表示，若有知情者，可透過官方渠道提供相關訊息。

「苦盡柑來遇見你」以濟州島為背景，描繪主角「愛純」與「寬植」一生的故事，上線後獲得好評，觀看次數、話題熱度也都名列前茅，更獲得百想藝術大賞「 電視劇作品獎」、「劇本獎」、「電視部分男配角獎」、「電視部分女配角獎」4大獎，主演IU、朴寶劍也入圍視帝、視后，雖最終無緣拿獎，也已人氣爆棚。