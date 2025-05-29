劉若英編導新劇被指抄襲 Netflix澄清：保有原創精神

劉若英（右起）、秦漢、謝盈萱宣傳「忘了我記得」。（記者趙大智／攝影）

演員劉若英首次編導影集「忘了我記得」，部分劇情被指抄襲。Netflix 表示，該劇從前期到後製都保有原創精神，謝盈萱擔任喜劇演員的段子，是結合自身和主創們及親友經歷而成。

劉若英自編自導的影集「忘了我記得」，爆出抄襲爭議。據「鏡週刊」報導指出，作家唐墨在社群媒體 表示，該劇與美國熱門影集「了不起的麥瑟爾夫人」（The Marvelous Mrs. Maisel）有部分劇情極為相似，質疑有構成抄襲嫌疑。

對此，Netflix表示，很感謝許多觀眾的關注，把這部全新影集和其他優秀作品有所連結，「忘了我記得」是一部原創作品，從前期到後製都保有原創精神，將女主角設定為「失業、失婚、失去生活方向」的40多歲中年女性樂樂，呈現台灣女性在親情、愛情、友情各種面向。

該劇也藉由一個新興表演形式（脫口秀），承載女主角的生活感觸，「如同現實中眾多喜劇演員一樣，將生活中的悲劇化作幽默的段子」；劇組也在拍攝前，邀請女主角謝盈萱自己試寫段子、嘗試真實的open mic等田調結果，並加入主創們自身親友的經歷後，創造出這部全新的都會療癒情感家庭劇。