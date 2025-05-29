羨慕了…五月天開唱62歲粉「帶助理」阿信驚：財富自由

五月天正在巡演中。圖／相信音樂提供

五月天 「回到那一天」25周年巡迴演唱會日前在杭州迎來第80場，且首度在杭州奧體中心體育場，創下5場開唱紀錄。演唱會讓人又哭又笑，有特教老師為了過世的弟弟而來，也有62歲看了好幾場演唱會的歌迷，被五月天虧：「不能說是老當益壯，但絕對是財富自由！」

五月天演唱會老少通殺，有小學生、也有62歲入坑的年長歌迷，他們帶著姓名與故事前來，回到與五月天的那一天。其中有位特教老師帶著弟弟的相片點歌，她說：「相信今天弟弟也在天上看著這場演唱會。」場面溫馨感人。

而62歲的歌迷帶著助理一起看，阿信虧對方已經到了財富自由的程度，隨後演唱「開天窗」，阿信說說：「與其說是我們回顧音樂旅程，不如說是一起回顧你們燦爛的青春，誰的人生不是新歌加精選，新歌陪你往前，精選陪你回顧，就讓五月天陪你到80歲。」全場用歡呼、吶喊及合唱回應。