羨慕了…五月天開唱62歲粉「帶助理」阿信驚：財富自由
五月天「回到那一天」25周年巡迴演唱會日前在杭州迎來第80場，且首度在杭州奧體中心體育場，創下5場開唱紀錄。演唱會讓人又哭又笑，有特教老師為了過世的弟弟而來，也有62歲看了好幾場演唱會的歌迷，被五月天虧：「不能說是老當益壯，但絕對是財富自由！」
五月天演唱會老少通殺，有小學生、也有62歲入坑的年長歌迷，他們帶著姓名與故事前來，回到與五月天的那一天。其中有位特教老師帶著弟弟的相片點歌，她說：「相信今天弟弟也在天上看著這場演唱會。」場面溫馨感人。
而62歲的歌迷帶著助理一起看，阿信虧對方已經到了財富自由的程度，隨後演唱「開天窗」，阿信說說：「與其說是我們回顧音樂旅程，不如說是一起回顧你們燦爛的青春，誰的人生不是新歌加精選，新歌陪你往前，精選陪你回顧，就讓五月天陪你到80歲。」全場用歡呼、吶喊及合唱回應。
除了五月天魅力驚人，他們的杭州最後一場演唱會由金曲樂團麋先生擔任開場嘉賓，帶來「壞蛋」、以及新曲「去飛翔」，以歌聲鼓勵大家勇敢追夢，隨著畢業季到來，唱入畢業學生的心坎，引起廣大迴響，他們也演唱和五月天阿信合作的新曲「偶像」，音樂一出，全場歌迷立刻尖叫，忙著巡演的麋先生，也將帶著自己的音樂到各城市與大家見面。
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