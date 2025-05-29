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「與恐龍共舞」暌違25年回歸 科學證據揭開遠古謎團

記者陳穎／即時報導
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「與恐龍共舞」暌違25年正式回歸。圖／BBC EARTH提供
「與恐龍共舞」暌違25年正式回歸。圖／BBC EARTH提供

電視史上最具代表性的經典IP之一「與恐龍共舞」（Walking With Dinosaurs）暌違25年正式回歸，由屢獲殊榮的BBC Studios科學部打造全新6集系列片，每一集以嶄新視角生動呈現六種非凡恐龍的生存史詩故事，從撒哈拉沙漠到猶他州荒原，從加拿大森林到葡萄牙丘陵，帶領觀眾穿越恐龍統治地球的8400萬年時光。「與恐龍共舞」最初於1999年推出，結合當時先進的電腦技術和電子動畫技術，開創恐龍自然史的先河。

此次經典IP重啟，特別邀請打造2019年BBC經典太陽系紀錄片——「行星」（The Planets）的英國知名特效公司 Lola Post Production，利用尖端CG技術，栩栩如生地呈現恐龍角色。本次製作團隊更加入了真實恐龍化石發掘現場，依循最新出土的科學證據製作特效，展現與1999年版本不同的真實感，讓觀眾直觀感受這些科學證據如何被發掘與重現。

總製片人Andrew Cohen表示：「我們無比興奮能將「與恐龍共舞」帶給全球新一代觀眾。這部系列片既具開創性，又兼具娛樂性與科學性，我們希望觀眾前一秒還在為劇情緊張得提心吊膽，下一秒就被震撼得目瞪口呆。在這部新系列中，我們呈現的恐龍全都基於當下最新發現的科學證據，觀眾將親臨恐龍化石發掘現場，與那些揭開遠古謎團的『恐龍獵人』相遇。」

BBC Earth「與恐龍共舞」將於6月16日在PBS首播，由英國著名演員Bertie Carvel獻聲，引領觀眾聲臨其境史前時代的震撼。

影片來源：聯合新聞網

恐龍 猶他州 加拿大

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