肖戰新劇「諜報」官宣陣容 女主角竟是「她」？粉絲急到跳腳…

周雨彤在「諜報上不封頂」中飾演數學天才遺孀。(取材自微博)

由正午陽光出品，張開宙執導的諜戰劇「諜報上不封頂」從籌備之初就備受關注，近日，劇方終於正式官宣主演陣容，肖戰 不負眾望擔綱男一，但女主角周雨彤卻惹來不少批評，因真人秀綜藝口碑翻車的她，遭粉絲質疑恐「拖累肖戰」，壞了一鍋粥。

「諜報上不封頂」是「正午陽光」繼胡歌 的「偽裝者」後，再度製作的諜報劇，主演最初傳鎖定王凱與迪麗熱巴 ，後來男主變成肖戰，女主也陸續傳出唐嫣、蔣欣、馬思純、周冬雨等人選，最終花落周雨彤。

據悉，「諜報上不封頂」改編自豆瓣閱讀評分9.1同名小說，背景設定於1948年的南京，講述地下黨員任少白（肖戰飾）與身分複雜的蘭幼因（周雨彤飾）的諜戰故事。劇中肖戰以金絲眼鏡、修身西裝的造型詮釋高智商特工，周雨彤則飾演數學天才遺孀，擁有密碼破解的超高天賦。

從目前曝光的概念海報來看，身著旗袍周雨彤，眼神堅定又暗藏玄機，將那個時代女性的堅韌與智慧展露無遺。

曾演過「大宋少年志」、「我在他鄉挺好的」、「愛情而已」、「春色寄情人」的周雨彤，是圈內公認的「演技自然而靈動」，但她先前在真人秀綜藝「花兒與少年6」中爭議不斷，導致路人緣直線下滑，如今搭檔男神肖戰，也遭到肖戰粉絲抵制。