4月才戴「頸部固定器」 吳京又翻車了… 曬影片曝「驚險瞬間」

吳京參加環塔國際拉力賽卻不慎翻車。(取材自微薄)

2025年中國環塔國際拉力賽近日正如火如荼進行，引人關注的是，憑藉電影「戰狼」走紅的51歲男星吳京也加入比賽陣容，這是他首次參賽。不過，27日凌晨，吳京突然發文稱，自己安全完成環塔拉力賽SS5賽段，但又翻車了，他並PO出一段沙漠賽車 翻車的視頻。吳京翻車消息震驚不少網友，據悉，他先前才因翻車導致神經受壓迫。

賽事期間，吳京多次發微博 匯報自己的最新賽事動態，而翻車意外發生於第五賽段（SS5）的最後3公里處。當時吳京駕駛UTV賽車在沙漠路段行駛順利，但因路書未標註的「斷頭」障礙物突然出現，車輛加速避讓時失控側翻。

幸好賽車的專業防護裝置和沙漠地形的緩衝作用，吳京及同行人員均未受傷。事發後他冷靜處理事故，並與同行協助其他參賽者脫困，體現出團隊精神。

吳京在影片中描述，翻車後第一時間確認人員安全，並自嘲「又翻車了，但人沒事！」他還總結出「順境風險論」，稱「在順風順水的時候千萬不要放鬆警惕」，強調即使路書顯示安全，仍需保持警覺。

近年來鮮少在螢光幕曝光的吳京，4月曾現身北京出席「中央戲劇學院與影武堂戰略合作啟幕暨校外實踐基地授牌儀式」，但他脖子上戴著「頸部固定器」 一度引起關注。他坦言不久前發生翻車外，導致頸部神經遭壓迫，所以必須配戴頸部固定器。

吳京4月間才被拍到脖子上戴著「頸部固定器」。(取材自微薄)

而這次參加環塔國際拉力賽又翻車了讓不少網友十分擔心，紛紛喊話「有驚無險，人沒事就好」、「要多注意安全啊」。

近年來，吳京經常參與賽車、登山等極限運動，並將真實經驗融入電影創作中。他在受訪時曾表示，「參加環塔拉力賽是一次新的生命體驗，能跑完就是最大的成功」。