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斷開黃子佼期盼重回演藝圈？命理師曝孟耿如真實心境

記者李姿瑩／即時報導
孟耿如(右)和黃子佼結束5年婚姻。（取材自臉書）
孟耿如(右)和黃子佼結束5年婚姻。（取材自臉書）

黃子佼因涉性騷擾、持有兒少性影像，連帶妻子孟耿如的事業也受影響，孟耿如不僅迫於輿論退下演藝工作，還被迫結束個人副業或轉移經營權，並關閉個人社群帳號。本月21日驚傳兩人已經辦妥離婚手續，引發外界議論紛紛。先前堅持不離不棄、決心陪伴黃子佼走過風波的孟耿如，究竟為何忽然態度轉變、同意離婚？

對此，命理師沈嶸分析黃子佼與孟耿如的緣分，已從原本的「先天正緣」轉為「刑剋」，而且是黃子佼「刑剋」孟耿如，原因是孟耿如接演的新戲「我們與惡的距離2」遭到網友撻伐抵制，甚至揚言要抵制日後孟耿如所有的代言與戲劇。孟耿如不敵輿論壓力，「不得不」選擇離婚。實際上孟耿如內心十分煎熬，「與惡2」劇組因難以刪減她的戲分，無端遭受牽連，為了給演藝圈一個交代、挽救自己的事業生涯，只能離婚「斷尾求生」。

沈嶸表示，孟耿如現在覺得嫁給黃子佼真是倒楣，原本以為嫁給黃子佼後能過上衣食無憂的好日子，結果卻爆出黃子佼性騷、持有未成年兒童性影片的風波，連帶導致自己的演藝事業受到波及，過去累積的努力幾乎全毀，現在既委屈又辛酸，日子反而過得更辛苦，內心感到非常受傷，對黃子佼的愛早已消磨殆盡，即使她想愛也愛不下去了。

孟耿如認為黃子佼即使再有千萬個不是，但畢竟還是孩子的生父，孩子仍需要有父親的照顧，基於血緣親情也無法完全切割，為了孩子還是要維持基本的關係，同時也擔心黃子佼走上絕路，因此據傳兩人仍同居在一個屋簷下。

至於孟耿如離婚後的打算，沈嶸探查孟耿如的腦波後表示，雖然她現在不敢奢望能回到演藝圈，但她仍對演藝圈抱有期待，如果演藝圈與觀眾還願意重新接納她，她願意重回老本行，繼續接演戲劇。

沈嶸分析，離婚對孟耿如是好事，她本就是無辜被黃子佼波及的受害者，原本結婚生女以為人生正要一帆風順的時候，卻被黃子佼連累拖下谷底，實際上她也沒有做錯事。畢竟婚姻關係在靈界因果屬於「共業關係」，彼此都會擔到對方的惡業，尤其像性犯罪這樣的嚴重犯行，所需承擔的惡業更大，孟耿如承擔的婚姻共業指數就高達40分，意思是即使孟耿如有100分的全盛運勢，兩相抵銷後也只會剩下60分。沈嶸說：「離婚對孟耿如確實是更好的選擇，恭喜孟耿如脫離苦海。」

黃子佼 性騷擾

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