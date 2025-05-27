凱特溫斯蕾女兒首挑大樑「腓尼基計劃」合作鬼才名導

班尼西歐戴托羅(左起)、米亞薛波頓、麥可塞拉在「腓尼基計劃」一同踏上說服合夥人們幫忙填補財務缺口的旅程。圖／UIP提供

影后凱特 溫斯蕾（Kate Winslet）23歲女兒米亞薛波頓 （Mia Threapleton）第一部主演的電影「腓尼基計劃」（The Phoenician Scheme）就是鬼才名導魏斯安德森（Wes Anderson）之手。

「腓尼基計劃」精彩絕倫、妙趣橫生，帶給觀眾純粹的愉悅，其中父女找回彼此的過程更是令人動容。主要卡司有班尼西歐戴托羅、米亞薛波頓和麥可塞拉，其他演員還包括里茲阿邁德、湯姆漢克斯、布萊恩克雷斯頓、馬修亞瑪希、傑佛瑞萊特和史嘉蕾喬韓森；再加上飾演自由鬥士並成為幫手的理查艾尤德、飾演賈賈神祕同父異母哥哥努巴的班尼迪克康柏拜區、飾演躲在陰暗處的探員「王者之劍」的魯柏佛蘭德，以及飾演莉絲兒修道院院長的琥珀戴維絲。

在導演魏斯安德森的心目中，只有一個人能扮演主角賈賈這個角色。他說：「我之所以有興趣寫這個角色的故事，是因為班尼西歐戴托羅演出的畫面浮現在我的腦海中。這部電影的構想是專門為班尼西歐戴托羅量身打造一個角色。我第一次跟班尼西歐戴托羅提出這個想法是在2021年的坎城影展上，當時是為了「法蘭西特派週報」。我告訴他，如果他感興趣的話，我有個角色要給他。我和班尼西歐戴托羅從很早開始就在籌備這部電影。劇本有進度就會馬上給他看。班尼西歐戴托羅從頭到尾都參與其中。」

班尼西歐戴托羅在魏斯安德森的心目中是飾演這個角色的不二人選，至少在現代是如此。魏斯安德森說：「這種角色或許可以由安東尼昆、里諾范杜拉或尚蓋賓來演。如果班尼西歐戴托羅不想演，我真的不知道還能找誰。得追溯電影史去挖掘了。」這位演員回憶說：「一切的開始都是因為一通電話。

魏斯安德森說：『我正在籌備一部電影，想請你當主角。不過會有很多需要討論的地方。』我說：『呃，好喔。』他問：『你覺得怎麼樣？』我回答：『好好去做就行了吧？』」賈賈幾乎無時無刻都在銀幕上，而班尼西歐戴托羅完美地詮釋了這個角色，同台演出的麥可塞拉表示。「這部電影的主角存在感超強，全程跟著他很過癮。有這麼一位強大的領導者，整個團隊才能真正發揮出最佳表現。」班尼西歐戴托羅將這個角色的成功歸功於「一流」的劇本（「讀起來非常有意思」）、數星期的排演和討論、魏斯安德森的精準執導，以及「許許多多的努力」。他說：「這個角色真的太驚人了。」

魏斯安德森說：「米亞薛波頓加入之後，我們也就有了莉絲兒。」選角指導道格拉斯艾貝爾說：「有數百名來自美國、英國、澳洲 和加拿大的演員為了莉絲兒這個角色來試鏡。經過幾輪的複試，魏斯安德森馬上就被米亞薛波頓堅忍不拔、樂觀向上的性格吸引。」米亞薛波頓說：「我拿到的角色設定非常、非常簡短。實際上就只有一句話：你六年沒見到父親了，而你是一名見習修女。」

「腓尼基計劃」敘述1950年，謎一般的企業家、歐洲首富之一安納托「賈賈」寇達（班尼西歐戴托羅 飾）歷經第六次墜機活了下來。寇達做生意的手段變化多端、複雜難解又冷酷無情，他不只在商界樹敵，也是世界各地政府的眼中釘，隨時都有刺客伺機暗殺他。如今，他耗費數十年、畢生最關鍵的計劃（寇達海陸腓尼基基礎建設計劃）來到了最後一個階段，即將對一個潛藏豐富資源但長期荒廢的區域進行大規模開發。