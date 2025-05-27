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林心如零片酬演瘋女人甩巴掌開撕小三 導演親揭原因

記者陳慧貞／即時報導
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丁寧（左起）、鍾欣凌、孫淑媚在「拜六禮拜」中飾演好姐妹。記者王聰賢／攝影
丁寧（左起）、鍾欣凌、孫淑媚在「拜六禮拜」中飾演好姐妹。記者王聰賢／攝影

鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、王品澔等主演台劇「拜六禮拜」，昨由編導杜政哲率眾演員為戲宣傳。孫淑媚在劇中扮演淡出螢光幕的8點檔女星，第一集便上演和林心如「閨蜜搶老公、正宮開撕小三」互甩巴掌的狗血戲碼，導演爆料，林心如情義相挺客串演出，完全沒收片酬。

「拜六禮拜」描述從學生時期就建立情誼的三個好姐妹，在步入中年後，各自遭遇人生轉折和挑戰的故事。鍾欣凌首度扮演與人夫偷情的小三，還大膽獻出床戲，導演杜政哲透露，原本在構思角色時一度想尋傳統路線，考慮找「瘦小三」演出，但後來仍希望突破框架，給觀眾不一樣的感覺，所以邀鍾欣凌出演，鍾欣凌則稱2人30年前在劇場就認識，到現在才有機會合作，整個拍戲過程覺得很幸福。

說起林心如客串「拜六禮拜」，導演杜政哲大讚對方情義相挺，2人多次合作、私交甚篤，先前「華燈初上」、「有生之年」即互為製作人、編劇通力合作的經典夯劇，杜政哲初執導演筒作品「若是一個人」的第一場戲，也是林心如亮相力挺，此次驚喜客串8點檔女星，杜政哲笑說：「她根本沒問太多，只問演什麼、拍多久，就答應了。」彼此完全沒談到酬勞。

孫淑媚第一次和林心如演對手戲，戲裡互甩巴掌、扯髮開撕，雖然表情都很猙獰，手舉得高，但其實沒打到，2人也沒練習一次就OK，孫淑媚說：「其實我以前很喜歡看她的戲，覺得她超美，但面對面對戲反而很害羞，不敢表達喜歡。」戲裡，王品澔飾演鍾欣凌的兒子，戲外親媽才48歲，若有交女友，他也會帶回家給媽媽看，母子相處像朋友。

王品澔（左起）、孫淑媚、鍾欣凌、丁寧、導演杜政哲為新戲「拜六禮拜」宣傳。記者王聰...
王品澔（左起）、孫淑媚、鍾欣凌、丁寧、導演杜政哲為新戲「拜六禮拜」宣傳。記者王聰賢／攝影
王品澔（左起）、孫淑媚、鍾欣凌、丁寧、導演杜政哲為新戲「拜六禮拜」宣傳。記者王聰...
王品澔（左起）、孫淑媚、鍾欣凌、丁寧、導演杜政哲為新戲「拜六禮拜」宣傳。記者王聰賢／攝影

林心如 台劇

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