林心如零片酬演瘋女人甩巴掌開撕小三 導演親揭原因

丁寧（左起）、鍾欣凌、孫淑媚在「拜六禮拜」中飾演好姐妹。記者王聰賢／攝影

鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、王品澔等主演台劇 「拜六禮拜」，昨由編導杜政哲率眾演員為戲宣傳。孫淑媚在劇中扮演淡出螢光幕的8點檔女星，第一集便上演和林心如 「閨蜜搶老公、正宮開撕小三」互甩巴掌的狗血戲碼，導演爆料，林心如情義相挺客串演出，完全沒收片酬。

「拜六禮拜」描述從學生時期就建立情誼的三個好姐妹，在步入中年後，各自遭遇人生轉折和挑戰的故事。鍾欣凌首度扮演與人夫偷情的小三，還大膽獻出床戲，導演杜政哲透露，原本在構思角色時一度想尋傳統路線，考慮找「瘦小三」演出，但後來仍希望突破框架，給觀眾不一樣的感覺，所以邀鍾欣凌出演，鍾欣凌則稱2人30年前在劇場就認識，到現在才有機會合作，整個拍戲過程覺得很幸福。

說起林心如客串「拜六禮拜」，導演杜政哲大讚對方情義相挺，2人多次合作、私交甚篤，先前「華燈初上」、「有生之年」即互為製作人、編劇通力合作的經典夯劇，杜政哲初執導演筒作品「若是一個人」的第一場戲，也是林心如亮相力挺，此次驚喜客串8點檔女星，杜政哲笑說：「她根本沒問太多，只問演什麼、拍多久，就答應了。」彼此完全沒談到酬勞。