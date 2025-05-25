我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嫌「美國太保守了」 美國人移居首選 前3名全在歐洲

哈佛中國留學生：遲早會離美 我在這看不到未來

自己刪？被處罰？ 趙麗穎「粗口留言」不見了 網籲應禁言

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙麗穎日前在社群平台爆粗口，相關留言已經刪除。（取材自微博）
趙麗穎日前在社群平台爆粗口，相關留言已經刪除。（取材自微博）

大陸知名女星趙麗穎，日前疑似在社交平台上爆粗口回應戀情，引起全網議論。沒想到短短幾天後，三條微博發言全都「消失」了，有網友認為趙麗穎意識到用語不當，主動刪除，但也有網友指出，平台顯示趙麗穎本人並沒有上線，因此懷疑是被平台處罰了嗎？

趙麗穎日前針對與導演趙德胤的緋聞及平台熱搜爭議，連發了三條微博回應，包括爆粗口「算你妹」等措辭，並藉機宣傳新劇「在人間」。對於趙麗穎此舉，引起不少網友反彈，質疑她身為一名公眾人物，怎可帶著私人情緒在公眾平台上用「妹」罵人；但也有粉絲讚「趙小刀」真性情。

不過，事發沒幾天，有網友發現趙麗穎的三條爭議內容全部不見了，有網友認為她應該是意識到用語不當，再加上央視新聞曾發文「請學會表達情緒，而不是情緒化地表達」，疑似「內涵」趙麗穎，促使她主動刪除以避免進一步爭議。

不過，另有網友曬出時間線，力證趙麗穎這段時間根本沒有上線過，懷疑不是本人操作，而是平台介入「處罰」。另外，也有人猜測，可能是趙麗穎聯合平台私下刪文，因為「炒作新劇的目的已經達到了」。

對於暗自刪文的做法，不少網友並不買帳，認為光刪文根本不夠，呼籲應該直接「禁言封號」。相關訊息引起熱議。

趙麗穎 微博

上一則

貝克漢家有驚世媳婦 戀愛腦兒子「棄母保妻」斷絕關係

下一則

前香港佳麗消失演藝圈多年 爆擺攤賣食品 37歲近況曝光

延伸閱讀

章子怡「醬園弄」拆上下部被看衰 網酸：演員拍1次賺2次

章子怡「醬園弄」拆上下部被看衰 網酸：演員拍1次賺2次
楊冪傳新公司簽一哥 網熱議：拆散林更新與趙麗穎CP？

楊冪傳新公司簽一哥 網熱議：拆散林更新與趙麗穎CP？
趙麗穎利嘴又開砲 粗口回擊緋聞 網傻眼：不能好好說話？

趙麗穎利嘴又開砲 粗口回擊緋聞 網傻眼：不能好好說話？
趙麗穎緋聞後首現身 一句「算你妹」嗆爆

趙麗穎緋聞後首現身 一句「算你妹」嗆爆

熱門新聞

劉宇寧、宋祖兒主演的古裝權謀陸劇「折腰」熱度極高。(取材自微博)

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

2025-05-18 08:00
劉嘉玲(後排中)和師長、同學大合照。(取材自微博)

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

2025-05-21 08:00
陳妍希演出古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光

2025-05-19 10:07
「藏海傳」女主角由張婧儀擔綱。(取材自微博)

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

2025-05-18 21:39
劉嘉玲與老師同學餐敘。（取材自小紅書）

劉嘉玲素顏回鄉慶「60」同學會 合照網看傻：這狀態絕了

2025-05-24 02:10
孫儷在「蠻好的人生」飾演事業女強人「胡曼黎」。圖／愛爾達電視提供

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

2025-05-18 10:40

超人氣

更多 >
機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯聯航客機緊急返回夏威夷

機上廁所驚見一排字 飛往洛杉磯聯航客機緊急返回夏威夷
被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬

被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬
李連杰和女兒紐約偷閒吃熱狗 回飯店被堵：我先溜了

李連杰和女兒紐約偷閒吃熱狗 回飯店被堵：我先溜了
中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜

中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜
復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易