模仿天后唱腔？ 單依純「歌手2025」雖二連霸 被吐槽「低配版王菲」

單依純翻唱王菲經典作品「天空」，引爆話題。(取材自微博)

大陸人氣音樂綜藝「歌手2025」最新一期節目中，台灣資深歌手林志炫意外遭到淘汰，一度引起話題。而連霸冠軍的新生代女歌手單依純翻唱王菲 經典作品「天空」，空靈嗓音獲得極高關注，但也有不少觀眾吐槽她刻意模仿王菲唱腔，但遠不如原唱，頂多是「低配版王菲」。

「歌手2025」節目標榜全程直播、不修音、全開麥競唱，首發8位歌手包括陳楚生、GAI周延、白舉綱、單依純，以及美國女歌手Mickey Guyton（米奇蓋頓）、Grace Kinstler（葛莉絲金斯勒），還有日本 歌手BENI（安良城紅）。

連續兩期獲得競演第一名的單依純，在最新一期比賽中選了天后王菲經典歌曲「天空」。單依純的翻唱不僅保留了原曲的空靈感，更在細節上展現了自己的獨特風格，獲得不少網友讚賞。

但另一方面，有觀眾批評單依純不該刻意模仿王菲唱腔，這樣不僅沒有新意，更會限制住自己的發展空間。

其實，單依純不是第一次爆出模仿王菲的爭議了，她在「聲生不息」第十期中，就曾唱過王菲的經典歌曲「給自己的情書」，當時被質疑「過於依賴模仿這個華語樂壇天后獨特的音色，未能真正拿捏其真諦」。

不過，單依純的空靈嗓音還是感動了不少網友，並獲得「00後自己的王菲」的封號。對此，單依純在微博 發文：「

我喜歡菲姐的這首歌，在演唱會上也唱過很多次，一直期待有機會能把這首歌帶給更多人。我想唱我喜歡的歌，我想保留和傳達我自己的表達，這也是我來歌手的原因。很開心大家喜歡我的這一版《天空》，我也相信這次的成績離不開這首歌本身的美好。」謙虛態度贏得不少好評。