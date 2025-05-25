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「星際寶貝：史迪奇」首映拔頭籌 創今年第2佳績

中新社洛杉磯5月25日電
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「星際寶貝：史迪奇」（Lilo & Stitch）首映連奪北美單日和周末票房冠軍，並創2025年迄今北美首映周末票房第二佳績。 　　

據票房統計網站BoxOfficeMojo5月25日發布的電影市場數據，15部影片北美周末票房（5月23日至25日）報收約2.62億美元，較前一周末大漲約150%。北美周末票房時隔近兩個月再次超越2億美元，刷新今年北美周末票房最好成績。 　　

美國迪士尼影業「星際寶貝：史迪奇」、好萊塢明星湯姆·克魯斯主演的「碟中諜8：最終清算」（Mission：Impossible- The Final Reckoning）和美國天使影業「最後的牛仔競技」（The Last Rodeo）等5月23日上映的三部新片，沖入最新一期北美周末票房十強。 　　

「星際寶貝：史迪奇」以約1.46億美元首映周末票房在本期北美周末票房排行榜斷層式領先，同時成為該統計周期北美平均票房最高的影片。這部奇幻冒險喜劇片創下2025年迄今北美首映周末票房第二大佳績，僅次於「MINECRAFT麥塊電影」（A Minecraft Movie）的約1.63億美元。加上北美以外市場，「星際寶貝：史迪奇」總票房迅速增至約3.42億美元。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.1、MTC評分53、爛番茄新鮮度69%（151評），CinemaScore打分為A。 　　

冒險動作片「碟中諜8：最終清算」以約6300萬美元首映周末票房摘得本期榜單亞軍，總票房突破2億美元。其開畫反響為IMDb評分7.6、MTC評分67、爛番茄新鮮度80%（309評），CinemaScore打分為A－。 　　

劇情片「最後的牛仔競技」則以約527萬美元首映周末票房居本期榜單第6位，獲IMDb評分6.9、爛番茄新鮮度73%（26評），CinemaScore打分為A。 　　

在新片強勢衝擊下，「死神來了6：血脈詛咒」（Final Destination：Bloodlines）第二個上映周末票房環比下跌61.9%，以約1965萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名第三位。這部恐怖片北美票房現約9463萬美元，總票房約1.87億美元。 　　

此外，迪士尼影業旗下科幻冒險動作片「雷霆特攻隊*」（Thunderbolts*）以約916萬美元周末票房從上期榜單亞軍降至本輪排名第4位。其北美票房現約1.74億美元，總票房約3.56億美元。 　　

新的一周，成龍和王班主演的動作劇情片「功夫夢：融合之道」（Karate Kid：Legends）、懸疑恐怖片「復活她」（Bring Her Back）等將於5月30日上映。

迪士尼 成龍 好萊塢

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