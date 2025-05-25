費玉清引退5年 行蹤曝光 周杰倫露餡了

江蕙(右)去年擔任周杰倫大巨蛋演唱會嘉賓。圖／杰威爾提供

周杰倫 （周董）主持的「周遊記3」近來上線，最新一集出現江蕙（二姐）的身影，原來是她去年到台北大巨蛋探班，卻被周董凹來擔任嘉賓，盛情難卻下開金口彩排，再展歌唱天賦。

周董跟江蕙情同姐弟，節目中只見江蕙得知正在錄製「周遊記3」，雖立刻虧周董「你又不早講」、「這幾天怪怪的」，但仍配合周董繼續互動，還玩起了猜歌遊戲，周杰倫說：「我們常常在家裡聚會，二姐、小哥（費玉清），不時會哼起我的歌曲，大家最想不到的『Mojito』。」看來引退5年多的費玉清不只遊山玩水，跟好友們常聚會聯絡感情。

二姐驕傲接話「我什麼都會唱」，沒想到自己正一步一步掉入周董團隊的陷阱，這時周董的夥伴直呼「不來當嘉賓太可惜了」，在聽前奏猜歌遊戲更是首首秒答，拿到滿分的好成績，周董立刻大讚：「明天看心情啦！那3首隨便猜就知道了，二姐的聲音非常地優美。」

面對周董及團隊連珠炮的誇獎，江蕙最終點頭並彩排「煙花易冷」，正是她在大巨蛋跟周董合唱的歌曲，探班片段也是周董大巨蛋首場的前一晚。

周董去年12月5日成為在大巨蛋辦個唱的首位華語歌手，江蕙就在台下朝聖，周董請江蕙唱一首自己的老歌，她傲嬌回：「剛那麼多歌手，為什麼不叫他們唱？」

其實她早已點頭當嘉賓，江蕙笑說：「他一直在整我，從12月1號就問我『會來吧』，我到後台他問我『呷飽未』(台語，意為「吃飽沒」)，然後就不理我了，我就覺得這場怎麼特別殷勤，還問我是不是跟他媽媽坐，我就知道這人又要整我了。」