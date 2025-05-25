合體蘇志燮大秀西裝誘惑 粉絲起色心被玉澤演罵「變態」

蘇志燮和玉澤演難得同台合唱。圖／SHOWOFFICE提供

南韓2大男神蘇志燮與玉澤演25日在台北國際會議中心舉辦雙人見面會，他們一起合唱玉澤演為了這次活動創作的歌曲「Sunshine」，嘴甜說是想著粉絲的笑容所寫，並約粉絲們一起去台北101 和逛夜市。

蘇志燮表示，每次來台都沒有真正好好觀光 ，希望可以自己好好來旅遊，真正去一趟台北101。每次來台必在台北街頭晨跑的玉澤演立刻回答：「101就在國際會議中心旁邊啊！走路10分鐘就到了。」蘇志燮聞言笑說：「那我去去就回。」

玉澤演前晚抵台第一時間已經直奔饒河夜市，許願下次要去士林夜市。他曾答應粉絲要挑戰臭豆腐，故意演出一段在饒河夜市看到臭豆腐的內心戲，但最後還是選擇吃了蒸餃跟地瓜球。粉絲看準時機提議他「來我家」，玉澤演乾脆號召大家一起去101和夜市，所有願望一次滿足。

因為是同門師兄弟，蘇志燮和玉澤演別開生面合體辦活動。他們個性正好一個內斂、一個外放，雖然都已經死會，但粉絲不離不棄，加上他們換上西裝完全展現男模等級的身材優勢，多次走進粉絲座位席間互動，電得全場女粉尖叫聲連連。

玉澤演上次訪台辦見面會時就寫下不少寵粉創舉，這回不遑多讓，親自爬完國際會議中心4樓把禮物送到幸運粉絲手上，跟粉絲們又是自拍又是擁抱，他這次中文程度更進步，不僅早上用繁體中文在市政府前打卡，晚上更選唱抖音 神曲「跳樓機」，甚至聽到粉絲拱他脫衣，還用中文笑大家「變態」。